Reforma electoral divide a coordinadores del Verde y PT en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del

en la Cámara de Diputados,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, evitó emitir una postura sobre lade la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo queque analicen la redacción de la iniciativa, que podría llegar a San Lázaro este martes.por lo que creemos que va a venir, que atenta contra nosotros, oavalar algo sin siquiera tener claridad de ello", comentó al término de la sesión ordinaria de hoy.Señaló que elno emitirá una postura hasta que sus bancadas en el Congreso, analicen el proyecto del Ejecutivo."Estaremos atentos a que llegue la redacción de la iniciativa, y una vez contando con la redacción vamos a proceder a hacer el análisis al interior del partido, de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados para poder fijar una postura. Va a haber oportunidad de reflexionarla,que sean he estado discutiendo, que a lo mejor vienen o no vienen, no sé, habrá que", comentó."Nos mantenemos firmes, no vamos en el retroceso a democracia":sobreEl coordinador delen la Cámara de Diputados (),, dijo que su instituto político se mantiene firme en la postura de no apoyar laen los términos que fue presentada el pasado lunes 23 de febrero.En entrevista con medios de comunicación, advirtió que la iniciativa presidencial pone enla instauración de unen México, por lo que insistió en que "no vamos en el retroceso a democracia"."Nosotros sostenemos que hay que garantizar la pluralidad y la democracia. Está elde irnos a un tema de, que es una postura que ya se señaló en el posicionamiento del partido, no queremos correr ese. La postula el partido ya le dijimos muchas veces y la seguimos diciendo, "No vamos en el retroceso a democracia", declaró.Sandoval Flores, pidió a"que", y explicó que se debe cuidar la ruta de la"Si viene lo que se ha expuesto en la ruta de que cambia el formato del acceso a los de, pues no hay duda de que cambia el sistema, porque ahí se vuelven innecesarios los partidos políticos y también nosotros sostenemos que se rompe la ruta de las acciones afirmativas, y en el otro formato nunca ganarán estados que tienen poco listado nominal, siempre saldrán adelante los que tienen mayor listado nominal", agregó.El líder petista dijo que la postura deles unánime, 49 de 49, y reiteróy aliados ganaron con las reglas electorales vigentes, por lo quede hacer una reforma."Yo lo he dicho con mucha claridad, con las reglas que tenemos ahora nosotros tuvimosel poder ejecutivo,el poder legislativo, y por la vía del voto se movió a la Suprema Corte de Justicia. Tenemos más de 23 estados gobernando, tenemos más de 30 congresos locales con mayoría, la granmunicipales, entonces, como para irnos a una reforma tan profunda que cambie todo el sistema, pues sí necesitamos mucho mayor reflexión", reiteró., recordó que la aprobación de la, "es un tema también de aritmética", en la que se necesitan las dos otras partes.Pidió aque pese a las diferencias en el tema en comento, se debe priorizar la alianza electoral para"Aquí lo que nos inquieta un poco y lo que debemos de poner en prioridad es la lucha por la, no solo de la nación frente a lo que ocurre, sino ahora de la, y que este ejercicio que puede haber una diferencia no nos termine rompiendo la ruta de 27 y la ruta de 30".Finalmente, dijo que derivado de los, elha sido víctima de una: "Sí nos desataron una campaña un poquito ruda hace unos días, no sabemos quién, pero sí nos desataron una campaña un poquito ruda".