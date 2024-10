Reforma será un ejemplo al mundo, aunque en Harvard diga otra cosa: Sheinbaum

En medio del choque con la jueza Nancy Juárez, quien le ordenó eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó otra campaña en contra "hasta en Harvard".

En su conferencia mañanera de este martes 22 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo referencia a la asistencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a Harvard, donde los requisitos para la elección judicial causaron risa en un panel.

Afirmó que "nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas... ya otra vez hay una campaña, curiosamente de García Luna ya nadie habla y ahora es el gran tema el desacato de la presidenta de la República", acusó Sheinbaum.

"Elección al Poder Judicial va a ser un ejemplo"

Otra vez la Presidenta se lanzó contra la jueza Nancy Juárez y la llamó "vocera del Poder Judicial" y reprochó que le abrieran los medios para hablar.

"Ellos violan la ley de amparo, pública y notoriamente y se les abre las puertas de muchísimos medios, yo no digo que no se les abran las puertas pero que haya un balance (...) si algo estamos haciendo en México, y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección al Poder Judicial va a ser un ejemplo", expresó.

"Quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente a la reforma a la reforma judicial", mencionó al asegurar que "no se violan derechos humanos". Mencionó que trabajadores del Poder Judicial están en paro y no hay represión.

Agregó que "el pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial". Insistió en que jueces, magistrados y ministros deben ser electos por la ciudadanía.

"Estamos construyendo un verdadero estado de derecho en nuestro país", dijo la presidenta Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo volvió a cuestionar los ingresos de los ministros y las ministras de la Corte, y señaló que los fideicomisos del Poder Judicial se van a usar de manera muy transparente e incluso podrían ser para Acapulco.

Señaló que el presupuesto del próximo año para el Poder Judicial "se va a establecer de acuerdo como lo establece la Constitución", luego de que el máximo tribunal de justicia rechazó el presupuesto para 2025 planteado por la ministra presidenta, Norma Piña.