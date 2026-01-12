logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados

Descubren plaga de ratas y crematorio clandestino en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa. Detalles impactantes revelados por la Fiscalía.

Por El Universal

Enero 12, 2026 08:53 p.m.
A
Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Un crematorio "clandestino", plaga de ratas, comida contaminada con heces y orina, así como animales enfermos o con heridas abiertas, fueron algunos de los hallazgos que realizó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, durante las visitas que hicieron peritos al Refugio Franciscano, ubicado en Cuajimalpa.

Así lo dio a conocer la titular de la FGJ-CDMX, Bertha Alcalde Luján, al señalar que a partir de una denuncia que recibieron el 12 de diciembre de 2025, peritos en medicina veterinaria forense, revisaron uno por uno a los animales dentro del refugio.

De acuerdo con la fiscal, las condiciones del inmueble "eran deplorables", pues había falta total de ventilación, ausencia de luz natural, jaulas sin techo, animales expuestos al frío y a la intemperie; los pisos estaban cubiertos de heces y orina acumuladas, sin limpieza adecuada.

"El olor era fétido, penetrante, resultado de una higiene inexistente, tanto del lugar como de los propios animales", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se detectó la presencia de fauna nociva, pues había una plaga de ratas, que representaba un riesgo sanitario grave para los animales; se detectó comida contaminada con heces y orina de ratas, así como cuerpos de estos roedores.

Asimismo, indicó que en el predio se localizó un incinerador de cadáveres de animales, en malas condiciones, que no cumplía con la normatividad sanitaria.

"Estaba, por ejemplo, a cielo abierto, sin controles adecuados, evidenciando un manejo irregular y peligroso, de restos de animales, lo que agravaba aún más, las condiciones de insalubridad", dijo.

Sobre esto último, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se refirió al espacio como un "crematorio clandestino", al advertir que si bien las organizaciones y albergues hacen "mucho esfuerzo" para tener lugares donde atender a animales, se debe garantizar que sea en las mejores condiciones.

Así hallaron a los perros del Refugio Franciscano

Respecto al estado de los animales, la fiscal indicó que no se llevaba un registro adecuado de ingreso, permanencia y casos de defunción ni sus causas de muerte.

Además, se encontró "hacinamiento severo", pues había un número de animales muy superior, a la capacidad de los espacios en donde estaban; jaulas saturadas y los perros no podían acostarse ni moverse sin tocar a otros animales.

Precisó que se encontraron perros con desnutrición severa y caquexia; otros con obesidad extrema, enfermedades dermatológicas generalizadas, heridas abiertas, infecciones, dolor no tratado, tumores, problemas ortopédicos y neurológicos; animales que ya no podían caminar o incorporarse y uso de medicamentos caducados; así como una alimentación no adecuada a estos animales. Se les alimentaba entre otras cosas, con pan mojado, como otros alimentos no adecuados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados
Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados

Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados

SLP

El Universal

Descubren plaga de ratas y crematorio clandestino en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa. Detalles impactantes revelados por la Fiscalía.

Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales
Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales

Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales

SLP

El Universal

Más de 20 investigaciones en curso por posibles vulneraciones de datos personales en dependencias y empresas.

Pemex reporta reducción del 8.8% en pozos en operación
Pemex reporta reducción del 8.8% en pozos en operación

Pemex reporta reducción del 8.8% en pozos en operación

SLP

EFE

La baja en la actividad de terminación de pozos impacta los objetivos de producción de Pemex para este año.

Fiscalía niega desaparición de 300 animales en Refugio Franciscano
Fiscalía niega desaparición de 300 animales en Refugio Franciscano

Fiscalía niega desaparición de 300 animales en Refugio Franciscano

SLP

El Universal

Autoridades investigan maltrato animal en Refugio Franciscano de CDMX. Rescate en marcha.