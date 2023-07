Registran "feminización sostenida" en flujos migratorios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Encuentro Internacional sobre Movilidad Humana 2023, este miércoles 5 de julio se presentaron las Encuestas sobre Migración en la Frontera Norte y Sur de México (EMIF Norte y Sur), donde se registró una "feminización sostenida" en flujos migratorios.

En las instalaciones de la Secretaría de Gobernación se presentó el contenido de la evolución del flujo migratorio y sociodemográfico; factores asociados a la emigración y el retorno; trabajo, remesas y reintegración social; salud y bienestar; gestión consular, migratoria y derechos humanos; protección internacional y no discriminación; y prevención del delito y características del cruce fronterizo.

Denisse Velázquez, oficial senior de Enlace y Políticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló una "feminización sostenida" de los flujos migratorios. En 2017, dijo, la proporción de mujeres en el flujo de población procedente del sur representó el 43.8% de todo el flujo; en 2022, la participación de las mujeres procedentes del sur que tenían como destino la frontera norte fue de 52%.

Se señaló como elemento importante la percepción mayor de mujeres como jefas de hogar, no únicamente como acompañante.

Velázquez mencionó costos elevados para las mujeres frente a los servicios de coyotaje. La estimación del pago al coyote para cruzar hacia Estados Unidos en el periodo de julio a noviembre de 2022, ascendió a 6 mil 937 dólares. Los hombres pagaron en promedio 6 mil 565 dólares, mientras que el costo para las mujeres ascendió a 7 mil 839 dólares.

Agregó también un aumento en personas indígenas entre las personas migrantes devueltas de Estados Unidos; la presencia de grupos indígenas creció entre 2005 y 2019, de 5.8 a 10.1%.

Encuestas de las EMIF refieren que varias personas "fueron abandonadas por su pollero o fueron asaltados o robados por esos actores". "Lo más trágico de todo es que muchas personas migrantes no viven para contar estas condiciones", dijo Velázquez al mencionar 4 mil 541 muertes y desapariciones registradas en la frontera entre Estados Unidos y México, desde 2014 hasta junio de 2023.

Además, se mencionó un "riesgo desproporcionado" de que los migrantes sean víctimas de la violencia y el crimen.

Víctor Alejandro Espinoza Valle, presidente del Colegio de la Frontera Norte (Colef), destacó las estadísticas de los flujos migratorios y recordó cómo han ido aumentando las cuotas del coyotaje; en los años 80 estaba en 285 dólares el paso, dijo.

Carolina Morales, coordinadora de actividades de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, indicó que hay redes de tráfico de migrantes con mayor organización y presencia.

"Lo que queremos visualizar con el tema de los costos es que no es el mismo para todas y todos", dijo Morales al mencionar que en los últimos 10 años el costo que las personas migrantes mexicanas pagaban en promedio por los servicios de traficantes aumentó más del doble, dependiendo de la trayectoria, distancia y servicios.

"En los últimos registros que tenemos a nivel mundial, las ganancias que genera este delito es de cerca de 7 mil millones de dólares al año, este dato lo tenemos a 2018", puntualizó Morales.

La Emif Norte aporta elementos de análisis sobre la dinámica, la magnitud y características de los flujos migratorios de trabajadores mexicanos hacia y desde Estados Unidos, desde 1994 y hasta 2020; interrumpida en 2021 por la pandemia.

Por su lado, la Emif Sur aporta elementos para medir y caracterizar flujos migratorios provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que se desplazan a territorio mexicano o estadounidense para laborar en estos países. El levantamiento se ha realizado desde 2004 y hasta 2020, y en 2021 se interrumpió el levantamiento por la pandemia.

Algunos datos.

-El flujo de personas migrantes devueltas de Estados Unidos muestra, en general, una tendencia descendente desde mediados de la década de 2020. En 2007 se registraron 1.8 millones de eventos y para 2017, 326 mil.

-En 2017, las mujeres representaron 43.8% de todo el flujo.

-Para los hombres, las principales razones para salir son la mejora de ingresos y la falta de trabajo, mientras que para las mujeres, la visita a familiares y la falta de empleo.

-Los migrantes que que envían remesas residentes en México y residentes en EU presentan tendencias opuestas; incrementándose entre los residentes en territorio estadounidense y disminuyendo en territorio mexicano. Para 2020, las remesas enviadas se usaron para pagar renta y comer, principalmente.

-Los migrantes procedentes de EU, de 40 años o más, tienen más probabilidad d haber sido diagnosticados con enfermedades crónicas, en comparación con los residentes de Estados Unidos.

-En 2019, 1 de cada 10 personas devueltas a México reportó haber vivido discriminación. De 2016 a 2018, la discriminación durante la estancia que reportan los migrantes mexicanos que regresan a México vía terrestre se mantuvo en constante crecimiento hasta alcanzar 7.8% en 2018.

-Los servicios de "coyotaje" se mantienen relativamente constantes; en 2010 se reportó 48.4% y para 2019, 51.9%.

-En 2010, el costo por cruce irregular rondaba en mil 800 dólares y para 2019, 5 mil dólares.