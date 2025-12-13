Regresarán seis "slots" a aerolíneas de EU

Ciudad de México.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México regresará seis horarios de despegue y aterrizaje, "slots", a aerolíneas estadounidenses.

El titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina, no detalló cuándo se devolverán estos slots, ya que algunas los tomarán en temporada de verano, ni tampoco qué compañías recuperarán esos horarios.

Sin embargo, se sabe que United Airlines, American Airlines y Delta fueron las que perdieron horarios durante el recorte operativo del Benito Juárez durante el año 2023.

El 18 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, como parte de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) para resolver el diferendo aéreo entre ambos países, se devolverán los "slots" a empresas estadounidenses.

A fines de octubre, el DOT revocó el permiso a 13 nuevas rutas operadas por Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus hacia la Unión Americana, algunas partían desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; y advirtió que prohibiría el transporte de carga combinada, es decir, pasajeros y carga en un mismo avión, desde el AICM a EU.