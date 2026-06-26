Regulan uso del celular en las escuelas
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Ciudad de México.- Las regulaciones sobre el uso de celulares y dispositivos móviles en escuelas mexicanas avanzan en 11 entidades: Aguascalientes, SLP, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero y Morelos han aprobado medidas entre 2025 y 2026 para limitar su uso durante la jornada escolar.
En estos estados, las medidas consisten principalmente en la prohibición del uso de celulares en el aula durante el horario de clases, salvo cuando el docente lo autorice con fines pedagógicos. También incluyen restricciones para grabar o difundir contenido sin consentimiento dentro de los planteles y, en algunos casos, el resguardo de los dispositivos durante la jornada escolar.
Según el documento "El impacto de las pantallas en las Niñas, Niños y Adolescentes en el aprendizaje y sus diversas repercusiones", elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, CDMX y Tamaulipas modificaron sus leyes educativas para establecer restricciones en el uso de estos dispositivos. En tanto, Querétaro, Guerrero y Morelos optaron por implementar protocolos administrativos.
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