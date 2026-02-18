Relatora ONU urge fortalecer protección a mujeres y niñas en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem, destacó la urgencia de fortalecer las políticas públicas, las estructuras institucionales y los recursos destinados a proteger a las mujeres y niñas.

Relatora ONU destaca retos en protección a mujeres y niñas

Al participar en una reunión de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, reconoció los avances legislativos de México en materia de equidad y protección, pero subrayó que las leyes por sí solas no son suficientes.

"Una norma sin recursos y sin estructuras adecuadas para aplicarla no produce los resultados que se buscan", advirtió, al señalar que la falta de casas de protección, la impunidad en casos de femicidio y la ausencia de rutas claras para la atención de víctimas son retos persistentes.

La relatora también alertó sobre la reducción del perfil institucional de las políticas para las mujeres en varios países, donde ministerios o comisiones especializadas han sido fusionados o degradados a subsecretarías, dificultando la medición de resultados y la implementación efectiva de programas.

Senadora Mícher critica Ley 3 de 3 y destaca avances legislativos

Alsalem explicó que muchos gobiernos priorizan solo a ciertos grupos vulnerables e invisibilizan las necesidades de otras mujeres, especialmente indígenas, de minorías sexuales, religiosas o étnicas.

"Para lograr equidad sustantiva, hay que adoptar medidas especiales y reconocer a las mujeres como categoría material específica", puntualizó.

En cuanto a temas sensibles como prostitución y gestación subrogada, la relatora calificó como preocupante la tendencia a normalizar la explotación de las mujeres y niñas.

Alsalem advirtió que la prostitución constituye un sistema de violencia y violación de derechos humanos, que se ve agravado por la globalización, las crisis económicas y los conflictos.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, aseguró que la instrumentación de la "Ley 3 de 3" contra la violencia hacia las mujeres fue un rotundo fracaso.

Ante la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem, la legisladora morenista advirtió que dicha legislación, aprobada en 2023, tiene que ser revisada.

"Vamos a revisar en todo el país porque fue un fracaso, un absoluto fracaso. Exactamente, no el fracaso de la legislación sino la instrumentación y lo vamos a vigilar, vamos a sentarnos con quien tengamos que sentarnos para que no nos vuelva a suceder en el 2027. (...) Porque no quedó claro el procedimiento mediante el cual tendrían que darse de alta estas personas en donde no tienen nada en su contra para poder ocupar un cargo o ser candidatas o candidatos", subrayó.

Respecto a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, Mícher Camarena recalcó que "no es la víctima la que le tiene que avisar al juez si le pagaron la pensión o si se alejó el agresor o si ya no le mandó mensaje. No, es el juez y la jueza o el Ministerio Público quien tiene que vigilar que haya cumplimiento de esa medida de protección".

Al hacer una síntesis de las leyes aprobadas por el Congreso en favor de las mujeres, destacó que se reguló la violencia digital y mediática, "que era de verdad una pandemia en este país, con el tema de salvaguardar, por supuesto, la integridad física y psicológica de las mujeres ante los medios electrónicos y se reformó el procedimiento para la declaración y seguimiento de la alerta de violencia de género".