Renuncia de Cárdenas, por falta de ganas para combatir corrupción, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado fue por miedo y falta de ganas para combatir la corrupción, la cual equiparó como la lucha de David contra Goliat porque es un "un animal de buen tamaño".



En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que de ese tamaño será el reto para Ernesto Prieto, sucesor de Cárdenas, porque se tiene que limpiar de corrupción.

"Era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos que para ser servidor en un proceso de transformación se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos. Ayer dije que el que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos y no hagamos nada".

-"¿Falta de ganas o miedo?", se le preguntó al mandatario.

-"Las dos cosas, está de buen tamaño el animal, pero esta es la lucha de David contra Goliat, pero es una transformación, no son tamalitos de chipilín, por eso les decía que parte de la crisis, porque es una decadencia, el neoliberalismo trastornó todo".

Señaló que afortunadamente hay quienes quieren la transformación del país y puso como ejemplo a quien será la nueva directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia.

"Tengo que ver como mantenemos un tipo de gobierno de primera, de mujeres y hombres honestos, le puse un correo que si estaría dispuesta a ayudar en esta tarea, no es un cargo, es un encargo: 'donde haga falta quiero ayudar a la transformación de México', eso contestó".