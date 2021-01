Renuncia de jefa de vacunación no afectará plan de inmunización: López-Gatell

La renuncia de la jefa de vacunación en México, Miriam Esther Veras Godoy, no significó un "descabezamiento" a la estrategia de vacunación contra el Covid-19 porque muchas instituciones participan en este plan, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel.

Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario lamentó la renuncia de Veras Godoy, de quien dijo ser un buen amigo, pero también insistió en que la salida de la doctora no afectará el plan de vacunación contra el Covid-19, el cual calificó como robusto y estable.

"No es un descabezamiento, nuestra doctora Miriam Veras Godoy es una amiga y colega muy querida (...) por razones personales, como ella mismo lo hizo de conocimiento, prefirió en este momento ya no continuar, pero tiene siempre las puertas abiertas", dijo el subsecretario López-Gatell.

Explicó que la "Operación Correcaminos", con la cual se está inmunizando a los mexicanos, no forma parte del Programa de Vacunación Universal que Veras Godoy tenía a su cargo, sino que es otro programa en el que participan varias dependencias y los estados.

"El Operativo Correcaminos es un operativo del gobierno de México, en su conjunto participan múltiples instituciones (como) la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación Pública, el Conacyt, múltiples instituciones, por lo tanto el programa es muy estable, muy robusto, y aunque lamentamos mucho que la doctora Veras haya presentado unilateralmente su renuncia el programa continúa", dijo el subsecretario.