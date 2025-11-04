Renuncia primer juez de Distrito electo tras reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República informó que recibió un oficio en el que se le notifica la renuncia de una persona jueza de Distrito electa en los primeros comicios judiciales del pasado 1 de junio, aunque no se dio a conocer su identidad.

Se trata de la primera renuncia formal de una persona juzgadora electa tras la reforma judicial de 2024.

Durante la sesión de este martes, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, detalló que el oficio del Órgano de Administración de Justicia da cuenta de que dicha instancia "acordó tener por recibida la renuncia de una persona jueza de distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción octava y 98, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, indicó que la Mesa Directiva, en su reunión de este martes por la mañana, acordó turnar la renuncia a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

