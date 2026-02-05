Reporta Rubén Rocha operativo "muy integrado" por mineros secuestrados

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, reportó un operativo "muy integrado", ante el secuestro de 10 mineros en días pasados.

Al llegar al Teatro de la República para la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el gobernador también adelantó avances en el caso de los dos diputados de Movimiento Ciudadano (MC) atacados a balazos.

"En este momento me informo la fiscal que está entrando en la parte de Concordia, están entrando ahí, está haciendo un operativo muy integrado de células de inteligencia, del Ejército, personal especializado", dijo Rocha.

Sobre los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, indicó que se avanza en el caso del ataque armado.

"Ellos también, se está avanzando ya se detuvo a una persona. Una (diputada) está en el hospital, muy probablemente le hacen una segunda operación, pero está caminando bien. Y la diputada ya está en casa", comentó.

Cuestionado sobre la detención del alcalde por Morena de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, el gobernador Rubén Rocha expresó: "Si no sé lo de Sinaloa, menos lo de (Tequila). Apenas vengo volando y ahí es donde me di cuenta".