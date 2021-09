Reportan 58 niños contagiados de Covid-19 en Tabasco

En la primera semana de clases presenciales, la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab) reporta 58 niños contagiados de la Covid-19, debido a la implementación de las pruebas de PCR en tres municipios del estado en los que se retornó a las aulas.

En entrevista, la titular de la Setab, Egla Cornelio Landero, aseguró que ninguna de las escuelas reabiertas ha sido nuevamente cerrada, a raíz de la detección de niños contagiados con el virus SARS-CoV-2 ya que se tomó la decisión de suspender clases solo en los salones donde se registraron los casos.

Precisó que a los niños a los que se les confirma que están contagiados aun cuando no presenten síntomas, pero se les pidió que se resguarden en sus casas por diez días, y a los demás integrantes de ese grupo por cinco días.

"No se van a cerrar las escuelas, solamente en el aula se suspenden (las clases) por diez días, para los que están contagiados, y para los que no están contagiados, cinco días", apuntó.

La funcionaria estatal afirmó que la detección a tiempo de los contagios entre los alumnos de las escuelas de Teapa, Tacotalpa y Jalapa, son resultados de la estrategia "Lolly", una campaña instrumentada por las secretarías de Salud en este regreso a las aulas de manera presencial.

Explicó que la estrategia "Lolly" es un programa de pruebas PCR que se les aplica a los niños en escuelas, a través de un hisopo en forma de la paletita, una estrategia con la que Tabasco es vanguardia en el país para la evaluación del alcance de la pandemia.

Egla Cornelio mencionó que, como resultado de las pruebas aplicadas el lunes en el primer día de clases la Secretaría de Salud reportó a la de Educación que 58 niños fueron detectados de estar contagiados de Covid, pero, remarcó, todos ellos habían contraído la enfermedad fuera de la escuela.

"Nos notificaron que salieron 58 niños, el lunes, cuando llegaron, es decir, ya venían infectados de su casa", apuntó.

La secretaria de educación informó que en este regreso a las aulas acudieron a clases presenciales más de 76 mil alumnos, de los 541 mil que conforman la matricula del nivel básico. "El viernes, tuvimos más de 76 mil de asistencia, tuvimos más de 15 por ciento de escuelas abiertas, y vamos progresivamente", concluyó.