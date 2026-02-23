logo pulso
PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Reportan 62 fallecidos tras abatimiento del "Mencho"

Se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en distintas entidades del país

Por El Universal

Febrero 23, 2026 09:24 a.m.
A
Reportan 62 fallecidos tras abatimiento del Mencho

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras el operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en distintas entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos.
Detalló que las agresiones ocurrieron luego del abatimiento de Nemesio "El Mencho" Oseguera, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
"Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios", señaló.
En Jalisco, dijo, hubo seis agresiones donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado.
Además, falleció una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques.
En Michoacán se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.
García Harfuch explicó que desde el primer momento el gabinete de seguridad activó protocolos de atención inmediata en coordinación con las entidades federativas y los gobernadores de los estados afectados, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.
Esto "con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad", subrayó.
Además, Harfuch indicó que se instaló de manera inmediata un centro de mando con personal de Defensa, Marina y Guardia Nacional, en coordinación permanente con autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día cesaran los hechos violentos.
El secretario reportó que se contabilizaron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Precisó que en Jalisco se registraron 18 bloqueos, el mayor número, mientras que en otras entidades fueron eventos aislados atendidos de forma inmediata.
"La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total", afirmó.
Asimismo, informó que 70 personas fueron detenidas en siete estados del país. En cuanto a los enfrentamientos, detalló que se registraron 27 agresiones contra autoridades.
El funcionario hizo un llamado a la población a mantener la calma y confiar en las instituciones.
"La población puede tener la certeza de que el gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del gabinete de seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación", expresó.
Finalmente, reiteró que continuará en operación el centro de mando instalado tras el operativo y que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre el restablecimiento total del orden en el país.

Sedena detalla cómo fue el operativo en el que cayó "El Mencho"

El general Ricardo Trevilla explicó que labores de inteligencia permitieron ubicar al líder criminal en Tapalpa

"El Tuli", hombre de confianza del "Mencho", también fue abatido

FGR ratificó la identidad del cuerpo de "El Mencho": Harfuch

Reportan 62 fallecidos tras abatimiento del "Mencho"

Detienen a dos presuntos responsables de bloqueos e incendios en Mazatlán

