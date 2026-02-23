Sedena detalla cómo fue el operativo en el que cayó "El Mencho"

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, narró cómo fue el operativo contra Nemesio Oseguera "El Mencho", donde fue abatido el pasado domingo 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco.

El secretario de Defensa detalló que, mediante Inteligencia Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho", este la trasladó a Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con el capo jalisciense. La pareja sentimental se retiró.

Entre lágrimas, el general Trevilla Trejo envió un pésame a las familias de los soldados fallecidos en el operativo contra "El Mencho".