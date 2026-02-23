Sedena detalla cómo fue el operativo en el que cayó "El Mencho"
El general Ricardo Trevilla explicó que labores de inteligencia permitieron ubicar al líder criminal en Tapalpa
El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, narró cómo fue el operativo contra Nemesio Oseguera "El Mencho", donde fue abatido el pasado domingo 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco.
El secretario de Defensa detalló que, mediante Inteligencia Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho", este la trasladó a Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con el capo jalisciense. La pareja sentimental se retiró.
Entre lágrimas, el general Trevilla Trejo envió un pésame a las familias de los soldados fallecidos en el operativo contra "El Mencho".
no te pierdas estas noticias
Sedena detalla cómo fue el operativo en el que cayó "El Mencho"
El Universal
El general Ricardo Trevilla explicó que labores de inteligencia permitieron ubicar al líder criminal en Tapalpa
27 elementos de seguridad murieron tras operativo contra "El Mencho"
Redacción
El funcionario federal informó que hubo 27 agresiones en Jalisco; también fue abatido "El Tuli", operador cercano al líder criminal
Sheinbaum asegura que México recupera la normalidad tras jornada violenta
El Universal
La presidenta afirma que no hay bloqueos, que la situación está bajo control y que se mantiene coordinación nacional