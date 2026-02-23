logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Fotogalería

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sedena detalla cómo fue el operativo en el que cayó "El Mencho"

El general Ricardo Trevilla explicó que labores de inteligencia permitieron ubicar al líder criminal en Tapalpa

Por El Universal

Febrero 23, 2026 08:52 a.m.
A
Sedena detalla cómo fue el operativo en el que cayó "El Mencho"

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, narró cómo fue el operativo contra Nemesio Oseguera "El Mencho", donde fue abatido el pasado domingo 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco.

El secretario de Defensa detalló que, mediante Inteligencia Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho", este la trasladó a Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con el capo jalisciense. La pareja sentimental se retiró.

Entre lágrimas, el general Trevilla Trejo envió un pésame a las familias de los soldados fallecidos en el operativo contra "El Mencho".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sedena detalla cómo fue el operativo en el que cayó "El Mencho"
Sedena detalla cómo fue el operativo en el que cayó "El Mencho"

Sedena detalla cómo fue el operativo en el que cayó "El Mencho"

SLP

El Universal

El general Ricardo Trevilla explicó que labores de inteligencia permitieron ubicar al líder criminal en Tapalpa

27 elementos de seguridad murieron tras operativo contra "El Mencho"
27 elementos de seguridad murieron tras operativo contra "El Mencho"

27 elementos de seguridad murieron tras operativo contra "El Mencho"

SLP

Redacción

El funcionario federal informó que hubo 27 agresiones en Jalisco; también fue abatido "El Tuli", operador cercano al líder criminal

Sheinbaum asegura que México recupera la normalidad tras jornada violenta
Sheinbaum asegura que México recupera la normalidad tras jornada violenta

Sheinbaum asegura que México recupera la normalidad tras jornada violenta

SLP

El Universal

La presidenta afirma que no hay bloqueos, que la situación está bajo control y que se mantiene coordinación nacional

Retiran toldo que obstruía la vía pública en Villa de Pozos
Retiran toldo que obstruía la vía pública en Villa de Pozos

Retiran toldo que obstruía la vía pública en Villa de Pozos

SLP

Redacción

Autoridad municipal atendió reporte ciudadano y restableció el tránsito peatonal y vehicular