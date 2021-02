Reportan apagones intermitentes en Zacatecas y Quintana Roo

A través de las redes sociales, decenas de usuarios comenzaron a informar que desde las 17:12 horas de este martes, comenzaron los apagones intermitentes en algunas partes de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.

Algunos de los lugares que han reportado apagones intermitentes desde dos minutos hasta media hora fueron en las colonias Conde Santiago de la Laguna, Barro Sierra, Campestre, Rincón Colonial, El Dorado, Cañada de La Bufa, Residencial Bernárdez, así como las avenidas Pedro Coronel, García Salinas, así como algunos semáforos de esas mismas zonas.

Verónica Trujillo, Raymundo Ceja, Francisco Elizondo son algunos de los usuarios de la zona conurbada Zacatecas- Guadalupe que han confirmado que tuvieron apagones intermitentes, pero desconocen si se debe a los cortes programados y anunciados hoy por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) o por los vientos que también se han presentado durante el día en esta región

Verónica refiere que ella se preparó cargando su celular y computadoras, pero a las 5:35 de la tarde, cuando aún sus hijas trataban de avanzar sus tareas en el sistema virtual se fue la luz durante más de media hora.

Por su parte, Raymundo mencionó que también el apagón duró media hora, pero ya tiene sus lámparas recargables, por si se llega a registrar cortes prolongados.

Mientras que en las tiendas de abarrotes, algunos de los comerciantes como Esmeralda mencionan que hoy han tenido una mayor ventas de velas y veladoras de la gente que se preparó para no quedar en una oscuridad total en sus domicilios.

Quintana Roo

Varias zonas de Cancún se quedaron la tarde de hoy sin luz, como parte de los "apagones" anticipados por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en 12 entidades de la República Mexicana.

Si bien Quintana Roo no figura en el listado de la Cenace, los cortes de energía se resintieron en las Supermanzanas 50, 52, 55, 56, 57, 96, 209, 210, 310, 325 y 507 de esta ciudad.

También en fraccionamientos como La Joya, Villas del Mar 3, Tierra Maya, El Petén, Villas del Arte, Cumbres y Santa Fe, así como a lo largo de la avenida Guayacán.

Las quejas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se han hecho esperar. En algunos casos el suministro se normalizó, pero en otros siguen sin restablecer la energía.