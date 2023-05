Reportan balaceras y bloqueos cerca de centro comercial en Tamaulipas

A-AA+

NUEVO LAREDO, Tamps., mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Terror provocó un enfrentamiento entre civiles armados y personal del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo por lo que la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas por medio de redes sociales, alertó a la población para que evitaran salir de sus hogares o centros de trabajo.

La balacera, se intensificó cerca de un centro comercial en la colonia Los Encinos y hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si se contó con personas fallecidas, sólo se reportan daños en diversos comercios.

La situación de riesgo, inició con bloqueos en diversos sectores por lo que se reportó la presencia de personas armadas que estaban despojando de sus unidades a los conductores.

Tráilers, camiones de reparto y unidades particulares, fueron utilizadas para obstaculizar el paso de los militares que trataban de dar alcance a personas armadas a bordo de diversas unidades.

Trascendió además, que un helicóptero de la Fuerza Aérea fue atacado a balazos por sujetos desconocidos mientras se brindaba apoyo a las unidades que se encontraban en tierra por el enfrentamiento.

Por medio de redes sociales, algunos ciudadanos compartieron algunos videos donde se escucha el estruendo de las balas y algunos otros, de unidades que circulan a gran velocidad.

"Familia, tenemos SDR (Situación de Riesgo) en diferentes sectores de la ciudad. Les pido de favor no salir por el momento de casa o sus centros de trabajo si no es necesario, estoy en coordinación con las autoridades. Los mantendré informados", publicó en redes sociales la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.