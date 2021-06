Reportan caso de hospitalización por Covid con vacunación completa

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que tienen registro de una hospitalización por Covid-19 de una persona que tiene su esquema completo de vacunación contra el virus, pero que se encuentra estable.

En ese sentido, López Arellano comentó que todas las hospitalizaciones en los diferentes nosocomios de la capital han sido por personas que no están vacunadas por lo que exhortó a los adultos y abuelitos para que se vacunen.

"Los hospitalizados son personas que no tienen su vacuna por eso justamente está disminuyendo de manera sustancial todo el grupo de edad de 60 años y más, están llegando quienes no tienen vacuna y son las que se están hospitalizado, por eso el llamado a todos los grupos para que acudan a vacunarse cuando les tocan. En los hospitales de la ciudad solo tenemos un caso, un solo caso y está estable", comentó la secretaria de Salud, Oliva López Arellano.

El director general de Gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública comentó que la vacunación ha tenido impacto en los casos positivos, hospitalizados y defunciones, principalmente en los adultos mayores de 60 años y más.

Explicó que el 20% de los casos positivos eran de personas de 60 años y más, pero a partir de marzo este porcentaje bajó hasta el 7%; en el caso de hospitalizados era el 55% y el porcentaje cayó hasta en abril hasta el 30% y mientras que las defunciones eran el 75% en este grupo de edad y en abril bajó al 25%.

Por otro lado, anunció que entre el 22 y 26 de junio se vacunará con primera dosis a 230 mil 862 adultos de 40 a 49 años de Azcapotzalco, Iztacalco, Cuauhtémoc y con segunda dosis a 93 mil 082 adultos de 50 años y 59 residentes de las alcaldías de Tláhuac y Xochimilco.