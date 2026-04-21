Reportan en condición delicada a víctima de Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Siete personas que resultaron heridas por el ataque ocurrido ayer, en Teotihuacán, continúan

en tres unidades médicas operadas por la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y uno privado.

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En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen hospitalizados, quienes reciben atención especializada y se reportan estables, una de ellas en, pero con evolución controlada.En else atiende a otra persona herida y se reporta cony está bajo vigilancia médica continua. En unson atendidas dos personas, que se reportan estables.La Secretaría de Salud informó que seis personas fueron dadas de alta, "tras presentar".Un total de 13 personas fueron heridas tras el ataque perpetrado por un hombre de 27 años en la, en la zona arqueológica de Teotihuacán, luego de que el sujeto disparara contra los visitantes, para luego quitarse la vida en el sitio, tras ser neutralizado por elementos de la Guardia Nacional.