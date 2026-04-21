logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Fotogalería

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reportan en condición delicada a víctima de Teotihuacán

Cuatro pacientes permanecen en Ixtapaluca, uno en condición delicada, y otros en Axapusco y hospital privado.

Por El Universal

Abril 21, 2026 05:02 p.m.
A
Reportan en condición delicada a víctima de Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Siete personas que resultaron heridas por el ataque ocurrido ayer, en Teotihuacán, continúan

hospitalizadas
en tres unidades médicas operadas por la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y uno privado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen hospitalizados cuatro pacientes, quienes reciben atención especializada y se reportan estables, una de ellas en condición delicada, pero con evolución controlada.
En el Hospital General de Axapusco se atiende a otra persona herida y se reporta con evolución favorable y está bajo vigilancia médica continua. En un hospital privado son atendidas dos personas, que se reportan estables.
La Secretaría de Salud informó que seis personas fueron dadas de alta, "tras presentar evolución favorable".
Un total de 13 personas fueron heridas tras el ataque perpetrado por un hombre de 27 años en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, luego de que el sujeto disparara contra los visitantes, para luego quitarse la vida en el sitio, tras ser neutralizado por elementos de la Guardia Nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan en condición delicada a víctima de Teotihuacán
Reportan en condición delicada a víctima de Teotihuacán

Reportan en condición delicada a víctima de Teotihuacán

SLP

El Universal

Cuatro pacientes permanecen en Ixtapaluca, uno en condición delicada, y otros en Axapusco y hospital privado.

Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán
Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán

Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán

SLP

El Universal

Siete personas permanecen hospitalizadas tras el ataque armado en la zona arqueológica, mientras seis ya fueron dadas de alta.

Detectan plomo en sangre de 329 menores en Cendis de NL
Detectan plomo en sangre de 329 menores en Cendis de NL

Detectan plomo en sangre de 329 menores en Cendis de NL

SLP

El Universal

Autoridades de salud estatal y Tec Salud iniciaron seguimiento clínico y ampliarán estudio a más de 5 mil alumnos.

Zona arqueológica de Teotihuacán reabre tras ataque violento
Zona arqueológica de Teotihuacán reabre tras ataque violento

Zona arqueológica de Teotihuacán reabre tras ataque violento

SLP

El Universal

El INAH informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá con medidas de seguridad tras el atentado que dejó dos muertos.