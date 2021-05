Reportan estable a mujer que dio a luz afuera de hospital en Edomex

La mujer que este sábado dio a luz en la vía pública, a unos metros del Hospital Materno Infantil "Miguel Hidalgo y Costilla" de los Reyes La Paz, Edomex, fue reportada como estable al igual que su bebé por la Secretaría de Salud del Estado de México.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que la paciente acudió por primera vez a esa unidad hospitalaria al servicio de urgencias, a las 13:11 horas del pasado sábado y fue ingresada a admisión.

"La mujer embarazada recibió atención médica, en primera instancia, en el área de Triage obstétrico y, posteriormente, fue valorada por el doctor en turno, el cual refiere que la paciente no presentaba actividad uterina, es decir, que hasta ese momento aún no se encontraba en trabajo de parto, además de que no mostraba signos de alarma", informó.

No obstante, horas después al presentar contracciones regresó al inmueble nuevamente para ser atendida, pero "el evento obstétrico se registró en la vía pública", reconoció la Secretaría de Salud mexiquense.

"A su ingreso, el personal de salud se preparó para brindar la atencion en el área de choque, ahí el recién nacido fue valorado por el neonatólogo y actualmente se encuentra en el área de urgencias pediátricas, donde se reporta estable y en buen estado de salud.

"La paciente fue atendida en urgencias para llevar a cabo el resto de la atención obstétrica con la finalidad de estabilizarla. Se encuentra en el área de hospitalización, estable y bajo vigilancia médica, además de que se mantendrá en permanente valoración, a fin de dar seguimiento tanto a su salud como a la de su bebé", dijo la dependencia estatal.