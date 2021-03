Reportan fuga de combustible en Ecatepec

Durante la medianoche del lunes se registró una fuga en un ducto presuntamente de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la altura de la planta de bombeo El Caracol, ubicada en la colonia Jajalpa Olímpica, que opera la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que afecta además a una lumbrera del Túnel Emisor Oriente (TEO), en el municipio de Ecatepec, por lo que fue cerrada a la circulación la avenida Central

Por esa razón se suspendió el servicio de la línea 1 del Mexibús, solo está en funcionamiento de Ojo de Agua, en Tecámac, a la Central de Abastos de Ecatepec, informó Elim Luviano Heredia, director general del Sistema Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem)

Buscan origen de fuga

La Conagua informó en un comunicado que se dio aviso a la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como a los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México y de los municipios aledaños, iniciándose un operativo para el control del incidente y para monitorear los niveles de explosividad.

Junto con personal de Pemex, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Protección Civil (federal y del Estado de México), la Conagua participa en recorridos de supervisión para identificar el origen de la fuga de hidrocarburo en proceso de definición y para iniciar los trabajos de control.

De manera preventiva, Conagua cerró las compuertas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, así como también las de la lumbrera número 0 del Túnel Emisor Oriente, dejando de enviar agua a la planta El Caracol.

El agua contaminada con combustible está siendo derivada a la presa Endhó, en la cual Petróleos Mexicanos trabajará posteriormente para recuperar el hidrocarburo.

La Conagua llevará a cabo acciones de monitoreo de calidad del agua para determinar posibles afectaciones a fuentes de agua destinadas a la agricultura y seguirá informando sobre las afectaciones en la calidad del agua.

La planta de Atotonilco permanecerá cerrada en tanto se logra el control de la fuga y se evalúa el impacto provocado por la misma.

No se prevén daños a manantiales debido a que no se ubican en las zonas afectadas, dio a conocer la dependencia federal.

Realizan cortes a la circulación

Los cortes a la circulación que realizan elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal se realizan a la altura de la avenida Primero de Mayo, en ambos sentidos.

La opción para los automovilistas es el Circuito Exterior Mexiquense, aunque se reporta gran afluencia vehicular en esa zona del Valle de México.

Elementos de las corporaciones federales, estatales y municipales que participan en las maniobras para controlar la fuga, han utilizado reactivos especiales para diluir el hidrocarburo que se ha esparcido en esa área de Ecatepec.

Hasta las 08:30 horas no habían detectado la fuga. En el sitio se encuentran elementos de la Guardia Nacional.