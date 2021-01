Reportan incremento en contagios de Covid por movilidad en Yucatán

El secretario de Salud en Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, informó que las reuniones y la alta movilidad social y comercial del fin de año generaron un aumento de contagios e ingresos hospitalarios en los últimos días e hizo un llamado a la población a no bajar la guardia en estos días y a seguir evitando fiestas y reuniones.

Exigió seguir siendo altamente responsables para que "no nos pase en Yucatán lo que le está ocurriendo en 8 estados del país (incluyendo la Ciudad de México) que actualmente están en rojo y con todo su comercio no esencial completamente cerrado para disminuir el ritmo de contagios".

Sauri Vivas declaró también lo delicado del caso de la saturación hospitalaria en varios estados del país para hacer conciencia y se evite que en algún momento se llegue a ese nivel en Yucatán.

Indicó que es responsabilidad de todos evitar el inicio de un nuevo rebrote en los próximos días.

"Queremos informales que se ha registrado un incremento de contagios e ingresos hospitalarios en los últimos días producto de alta movilidad de diciembre", alertó.

"Hacemos un llamado a la población a no bajar la guardia en estos días y a seguir evitando fiestas, reuniones y seguir siendo altamente responsables para que no nos pase en Yucatán lo que le está pasando a 8 estados del país que hoy están en semáforo rojo y con todo su comercio no esencial completamente cerrado para disminuir el ritmo de contagios", indicó.

Este sábado se registraron 189 pacientes en hospitales públicos, 101 nuevos contagios y 5 decesos, por lo que con esas cifras se demuestra un incremento en los contagios del coronavirus en Yucatán.