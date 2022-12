Repunta pobreza laboral: Coneval

CIUDAD DE MÉXICO.- La pobreza laboral se ensañó en las ciudades debido a que se están terminando los buenos salarios, hay más inflación y menos crecimiento económico, dicen especialistas consultados.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detectó un repunte de los trabajadores que obtuvieron ingresos insuficientes para comprar la canasta alimentaria durante la pandemia.

La ciudad de Querétaro fue donde más aumentó la pobreza laboral, pues 36.9% de los empleados se encontraban en esta situación entre julio y septiembre pasado, mientras que 27.5% estaba en pobreza en los primeros meses de 2020; es decir, hubo un aumento de casi 10 puntos durante la crisis sanitaria.

Estas personas tuvieron que buscar otras fuentes de recursos, como remesas o programas sociales, para llevar el pan al hogar. “El repunte de la pobreza en Querétaro se debe a un tema de presión laboral, porque sigue siendo una ciudad que recibe población y que, desafortunadamente, no crece como solía hacerlo y no genera los empleos que estamos acostumbrados a ver, es decir, empleos formales con mayor salario, pues todavía no alcanza una estabilidad económica como solíamos observar en años anteriores”, expone Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de CitiBanamex.

En segundo lugar aparece la ciudad de Aguascalientes, cuya población en pobreza laboral aumentó de 28.5% a 37.6% durante la pandemia, pues “ha tenido un desempeño bastante malo en términos económicos, principalmente en la parte automotriz que no ha logrado recuperarse y esto tiene incidencia en la generación de empleos e incluso en los salarios”, señala Rodríguez.

Desde su punto de vista, el mal desempeño automotriz se debe, sobre todo, a la falta de insumos para su producción, lo que ha deteriorado, no sólo los indicadores de pobreza en la urbe, sino los de la actividad económica en general, agrega.

En su opinión, el fuerte repunte de la pobreza laboral en Querétaro es resultado de la menor inversión y el estancamiento económico, así como de una menor producción de manufacturas, en el caso de Aguascalientes. Después de estas dos ciudades se encuentran Zacatecas, Monterrey, León, Pachuca, y en séptimo lugar aparece la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

En particular, Monterrey y León tienen más pobreza dado que las personas no encuentran sueldos adecuados a sus necesidades para integrarse al mercado de trabajo, pues “a veces prefieren esperar un poco a tener mejores salarios que aceptar empleos con menores salarios”, dice la experta de CitiBanamex.

En el caso de Zacatecas se debe a la menor incorporación de mano de obra, así como los bajos salarios ofrecidos, comenta. Para la especialista, el caso de la Ciudad de México no debe sorprender, ya que ha sido de las urbes más afectadas por la pandemia en crecimiento económico.

“La capital del país, que es gran dependiente de los servicios, no tuvo una recuperación económica como lo hubiéramos querido, pues apenas empieza a haber señales de crecimiento, pero hasta hace un trimestre era la entidad que menos estaba creciendo”, indica Rodríguez.