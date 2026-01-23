Rescatan a dos menores por maltrato y abandono en Valladolid, Yucatán

MÉRIDA, Yuc., enero 23 (EL UNIVERSAL).- Tras una denuncia en redes sociales y por vecinos, el DIF Valladolid y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay) permitió frenar un caso de maltrato infantil y abandono en el fraccionamiento Zaciabil, en Valladolid, Yucatán.

De acuerdo con los reportes, dos menores, de aproximadamente 6 y 8 años, vivían en condiciones insalubres y precarias, lo que generó preocupación entre los vecinos del rumbo, lo cual motivó a que informaran a las autoridades de la situación.

Personal de las citadas dependencias comprobaron que los menores habitaban en un domicilio, donde hay una gran cantidad de basura, además de que presentan signos de desnutrición y falta de higiene.

Además, los vecinos señalaron que los menores son vistos con frecuencia caminando solos por las calles a altas horas de la noche pidiendo comida, situación que pone en riesgo su integridad física y emocional.

Comentaron que los padres de los niños son adictos a las drogas y siempre están en las calles recolectando plásticos y robando cosas para venderlas a los vecinos.

Las autoridades aplicaron los protocolos de protección infantil y como medida preventiva, los menores fueron resguardados y trasladados a un espacio seguro, donde recibirán atención integral mientras se evalúa su situación familiar, social y legal.

Se desconoce el estado de salud de los niños, así como la situación jurídica de los tutores.