Salesiano Carlos Gómez realiza celebraciones navideñas

Salesiano Carlos Gómez realiza celebraciones navideñas

Rescatan a persona secuestrada tras enfrentamiento en NL

En un operativo en Los Ramones, Nuevo León, la Fuerza Civil abate a 5 presuntos delincuentes y rescata a una persona que estaba privada de la libertad.

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 01:14 p.m.
Rescatan a persona secuestrada tras enfrentamiento en NL

MONTERREY, NL., diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Cinco presuntos delincuentes fueron abatidos durante un enfrentamiento con la Fuerza Civil y una persona que estaba privada de la libertad fue rescatada, en el municipio de Los Ramones, en Nuevo León.

El ataque a balazos se reportó a la altura del Ejido El Carrizo, donde elementos estatales realizaban un patrullaje de vigilancia.

En el sitio, los uniformados detectaron a un grupo de personas sospechosas, quienes al ser descubiertas dispararon contra los policías.

Los oficiales repelieron la agresión que dejó el saldo de cinco presuntos criminales abatidos.

Durante los hechos ningún policía resultó lesionado.

La corporación estatal informó que en el sitio se rescató a una persona que aseguró haber estado privada de la libertad.

En el lugar también se aseguró una camioneta, cinco armas largas, cartuchos, cargadores y diverso equipo táctico.

