Rescate de mineros en Sinaloa cumple 255 horas

CULIACÁN, Sin., abril 6 (EL UNIVERSAL).- A lo largo de

ininterrumpidas, brigadistas han trabajado en varios frentes, en la

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, del municipio de El Rosario, para rescatar con vida a tres mineros que continúan atrapados desde hace trece días, por lo que se puso en operación unaen lapara reducir losLasy militares que se han sumado a las labores de búsqueda de los trabajadores mineros que continúan atrapados, esperan reducir losque ingresó a los túnele con el derrame de unay permitir el ingreso de rescatistas en una situación de mayor seguridad.Como parte de los, las autoridades sostienen reuniones con los familiares de los tres mineros que aún se encuentran atrapados, a los que se les detalla la serie de acciones que se han puesto en práctica en su búsqueda bajo tierra.Las autoridades que integran el, en el reporte mas reciente dio a conocer que se estabiliza lay el control de losen el interior de la, a fin de que los brigadistas puedan ingresar con normas las normas de seguridad necesarias,En las nuevas operaciones, a las 23:50 de la noche del domingo pasado, se concretó la instalación de una, en la denominada, la cual fue puesta en marcha, una vez que se concluyó con la conexión del cableado eléctrico en los tableritos de alimentación.Durante el funcionamiento de esta bomba se han extraído cerca dede agua de la mina y se tiene un avance de perforación de un barrero de, por lo que se espera llegar al sitio donde pueden estar atrapados los mineros.El pasado fin de mes, se logró rescatar a uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados al desbordarse unae inundar con agua y lodo los túneles, de nombre,"N", de 44 años de edad, el cual recibió atención médica.