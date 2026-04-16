Resguardan más de 28 mil huevos de tortuga lora en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps., abril 16 (EL UNIVERSAL).- La

de Tamaulipas reportó un

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en la actualde la tortuga lora, al registrarse el resguardo de 334 nidos y 28 mil 882 huevos en los distintos campamentos tortugueros del estado.El vocal ejecutivo de la dependencia,, destacó que estos resultados son reflejo delde vigilancia, así como del compromiso de la ciudadanía en la protección de esta especie marina en peligro."Se ha logrado una participación muy importante de la ciudadanía y de las; hoy, los reportes oportunos nos permiten asegurar cada nido y daren los campamentos tortugueros", expresó.Según el informe actualizado por zona, el comportamiento de anidación se distribuye de la siguiente manera:: 149 nidos y 11 mil 601 huevos: 78 nidos y 7 mil 137 huevos: 53 nidos y 5 mil 084 huevosLa Pesca: 52 nidos y 4 mil 865 huevosMatamoros: 2 nidos y 195 huevos.Rocha Orozco subrayó que laimpulsada por el Gobierno del Estado, encabezado por, ha permitido reforzar lasen campo mediante recorridos constantes, monitoreo ya los avistamientos."Actualmente contamos conen distintos puntos de la costa que atienden de forma inmediata cualquier reporte de tortugas, lo que ha sido clave para asegurar la", añadió.La Comisión destacó que, hasta el momento, no se han registrado incidentes de, lo que atribuyó a una mayorpor parte de habitantes y visitantes en las zonas de playa.Mencionó que se mantiene lacosteros para reforzar medidas de protección del ecosistema, como elen zonas de anidación y larecreativas en áreas sensibles.