Respalda PVEM postura de AMLO ante EU por reforma energética

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Senadores del PVEM respaldaron y calificaron como acertada la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de abstenerse de aceptar la propuesta de que un grupo de representantes de Estados Unidos participara en la discusión de la reforma eléctrica.

Israel Zamora Guzmán, senador ecologista, dijo a EL UNIVERSAL que "lo contrario implicaría reconocer una subordinación ante nuestro vecino del norte y una trasgresión a la soberanía y autodeterminación del pueblo mexicano".

Además, apuntó, eso no implica acabar con el dialogo binacional que mantienen ambos países de forma permanente. No hay que olvidar que la discusión, modificación y aprobación en su caso de la propuesta, recae en el Congreso de la Unión, en representación del pueblo de México.

"Tampoco creo que dicha decisión pueda percibirse en Estados Unidos como un acto hostil, ya que la presencia de John Kerry, enviado especial del presidente Biden en materia de cambio climático, hace evidente que una de las principales preocupaciones de ese país versa sobre la materia ambiental y la reforma actual fortalece la transición energética en beneficio del medio ambiente".

Expuso que la reforma busca fortalecer a la CFE, que por la reforma de Peña Nieto pasó de generar el 64% de la electricidad a tan sólo el 36%. A pesar de esto hoy la CFE genera el 55% de la energía limpia en México. La compañía pública genera, ella sola, más que todas las empresas privadas juntas.

"Tal vez el temor en EUA tuvo su origen en la idea falsa de que la energía de CFE contamina y es sucia, pero en México sólo existen 3 carboélectricas, mientras que en Estados Unidos hay 252, y en China 1,082. Estoy seguro de que la información compartida el día de ayer dejará más tranquilos a los empresarios que acompañaron a John Kerry y al embajador Ken Salazar", indicó.

Israel Zamora, consideró que Estados Unidos es el país más cercano a México y por ello no debemos tener temor de plantear nuestra posición con respeto y firmeza.