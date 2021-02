Retienen a grupo de turistas de Rumania en aeropuerto de Cancún

El Instituto Nacional de Migración (INM) denegó la entrada a México a un grupo de ciudadanos originarios de Rumania, quienes intentaron ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, para vacacionar.

EL UNIVERSAL solicitó información al instituto sobre la situación, toda vez que las y los turistas han denunciado en redes sociales que fueron víctimas de probables maltratos, que no se les explicó por qué fueron separados de las y los otros pasajeros y que se les negó la entrada al país sin justificación alguna, habiendo contratado paquetes de viaje con agencias de su país.

La respuesta de la autoridad migratoria es que los datos sobre estos hechos se encuentran aún en proceso.

De acuerdo con el cónsul honorario de Rumania en Quintana Roo, Eduardo Albor, anoche, 85 turistas rumanos arribaron al aeropuerto de esta ciudad, a bordo de un vuelo de Lufthansa, mientras que otros 55, lo hicieron hoy, en un vuelo de la aerolínea Airfrance.

El cónsul -cuyo equipo se trasladó para asistir a los turistas rumanos- manifestó que, conforme a sus testimonios, llegaron a este centro turístico para vacacionar, pero no fueron admitidos en el país, por lo que algunos de ellos retornarán a su país hoy, mientras que otros lo harán mañana.

Por separado, la titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez, confirmó que las autoridades migratorias no admitieron el ingreso de los ciudadanos rumanos, por situaciones que dijo desconocer.

"Los turistas rumanos vinieron en un vuelo de Lufthansa y en el filtro de Migración ya no les fue posible continuar. Las razones, las desconocemos. Ayer llegaron unos y hoy, otros.

"Es todo lo que sabemos; es una decisión de la oficina de Migración. Ellos (los turistas) no alcanzaron a entrar al país. No fueron admitidos, esa es la categoría, y por eso se tienen que regresar", dijo.

La retención de los ciudadanos de Rumania fue exhibida por varios de ellos, a través de sus redes sociales. Posteriormente, portales electrónicos de aquel país difundieron lo sucedido.

Conforme a esos testimonios, hubo probables malos tratos en agravio de los turistas; algunos de ellos reprocharon que fueron confinados dentro de un sitio muy reducido, en donde era imposible guardar sana distancia, por lo que expresaron su temor a contraer coronavirus.

En redes sociales también se ha especulado que, a partir de relevada la operación de una "mafia rumana" en la Riviera Maya, las autoridades mexicanas guardan especial cuidado en comprobar los motivo de viaje de ciudadanos de aquel país, hacia el Caribe Mexicano.