Retiran los "Mexicráneos" en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a las aglomeraciones que se han registrado en los últimos días en Paseo de la Reforma, este viernes se comenzarán a quitar las obras de la exposición de los "Mexicráneos", instalada de la Glorieta de la Palma al Ángel de la Independencia.

"Ya se van a quitar a partir del día de hoy. Es importante, digamos que la Ciudad siga viva, que sus actividades culturales sigan vivas, pero si esto generó un problema de que no se guarda sana distancia y demás, pues los estamos retirando para que pues no se conviertan en un factor que promuevan los contagios", comentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Admitió que se planeaba que los "Mexicráneos" se exhibieran por unos días más, pero se optó por retirarlos y se hace un llamado a la población para que continúe aplicando las medidas de protección y evite contagios.

"Hasta ahora son casi siete meses de pandemia, un poco más, en el país y en la Ciudad en particular, y la población ha sido muy responsable. Siempre hay sus excepciones, pero no creemos que tengamos que entrar un proceso de multa, de estado de sitio, de esto que se ha dado inclusive en algunos otros estados, donde se cierran calles para que la gente no pueda transitar en la noche.