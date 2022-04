Retrocede prohibición de corridas de toros en CDMX

Por "errores graves" de procedimiento, no haberse apegado al parlamento abierto, omitir el impacto presupuestal, rebasar el término legal y haber sometido su aprobación en dos ocasiones, los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso capitalino determinaron regresar a la Comisión de Bienestar Animal el dictamen que prohíbe las corridas de toros en la Ciudad de México.

El acuerdo recibió cinco votos a favor —Morena, PT y asociaciones parlamentarias Verde y Mujeres Demócratas—, contra tres —PAN, PRI y PRD—, con la aclaración de que la iniciativa "no se desecha, sino que es regresada a dicha comisión para que cumpla con las condiciones técnico-jurídicas", establecieron la mayoría de los diputados.

Ante ello, el vicecoordinador del PRD y autor de la iniciativa, Jorge Gaviño, en entrevista con EL UNIVERSAL, sostuvo que esta determinación "sienta un precedente en el Poder Legislativo, pues nunca antes en los tiempos modernos había ocurrido una determinación de este tipo".

Acusó al presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, de no respetar las normas, "ya que en ninguna de ellas establece que por ´inconsistencia´ tiene que regresar el dictamen a comisiones". Y calificó al morenista, "de asumirse líder del Supremo Poder Conservador, que en el siglo XIX era integrado por una gavilla de notables, quienes decidían qué aprobaban, sin tomar en cuenta el voto de los demás".