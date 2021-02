Revela ASF 8 subpartidas para gastos de diputados

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que los diputados federales cuentan con 8 subpartidas para sus gastos de informes anuales, operativos y de personal y que ascendieron a mil 039 millones 123 mil 700 pesos.

En la auditoría que le practicaron a la Cámara de Diputados se revelaron las subpartidas que son: Informe de actividades legislativas, Apoyo al personal de gestión en los distritos, subvención de apoyo logístico, subvención ordinaria fija, ordinaria variable, subvenciones por honorarios de grupos parlamentarios, subvención de apoyo para el personal de grupos parlamentarios y apoyo asistencia legislativa.

La ASF reveló que los diputados recibieron en el 2019; 28 millones 723 mil 900 pesos para llevar a cabo sus informes legislativos; 58 millones 667 mil pesos por concepto de subvención de apoyo logístico; 144 millones de subvención ordinaria fija; y 296 millones 698 mil pesos de subvención ordinaria variable.

También 113 millones 162 mil pesos de subvención para los honorarios de los grupos parlamentarios; 124 millones 274 mil pesos de subvenciones de apoyo para el personal de grupos parlamentarios y 273 millones, 597 mil de apoyo asistencia legislativa.

Aunque en este año, la ASF no detectó daño al erario en los recursos ejercidos por los diputados, si siguió pidiendo a los diputados federales que lleve a cabo los procedimientos y concrete las acciones necesarias para que se cuente con la documentación que respalda la aplicación del ejercicio de los recursos públicos que se otorgaron para las partidas millonarias de subvenciones que reciben mes a mes las bancadas.

Y al solicitar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos erogados relacionados con actividades legislativas registrados en las siete subpartidas de gasto se reveló que ascendieron a mil 39 millones 123 mil 700 pesos.

La Cámara de Diputados proporcionó la integración y los recibos de los recursos que fueron transferidos por esos conceptos, conforme a la "Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados", la cual, en su artículo 20, establece que para comprobar en forma definitiva la entrega de las subvenciones por parte de la Dirección General de Finanzas, bastará con el comprobante del depósito de la transferencia electrónica que expide el propio sistema y con el acuse de recibo del Coordinador del Grupo Parlamentario o de la persona que el mismo acredite, por escrito, ante dicha dirección.

Cabe mencionar que, como parte de las medidas emprendidas por la Cámara de Diputados, se expidieron los "Lineamientos para regular la Entrega, Destino y Comprobación de los Apoyos Económicos para Legisladores", vigentes a partir de mayo de 2017, los cuales establecen las reglas de comprobación aplicables para los apoyos económicos otorgados a los legisladores para Asistencia Legislativa, Atención Ciudadana, y Apoyo de Transporte y Hospedaje, lo que representó un avance importante en la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados para dichos conceptos.

De manera paralela, la ASF le hizo otra recomendación a la Cámara de Diputados para que apruebe y publique, en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cámara de Diputados"; que realice el diagnóstico administrativo para los ejercicios fiscales subsecuentes que le permitan establecer los objetivos, metas y compromisos de los procesos de las unidades administrativas y responsables de gasto del Programa Presupuestario R001 "Actividades derivadas del trabajo legislativo", de conformidad con los Acuerdos, Lineamientos, Metodologías, Guías y demás disposiciones que para tal efecto emita la Cámara de Diputados como integrante de un poder distinto del Ejecutivo.

Senado

En otra auditoría, la ASF detectó un posible daño

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal de 497 mil 571 pesos, por pagos indebidos de obra pagada no ejecutada en la partida núm. PY Proyecto, clave PY 01, "Revisión de proyecto ejecutivo y Memorias de cálculo cubo de elevadores", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/DGRMSG/140/11/19, que tiene por objeto la "Fabricación, montaje y adecuación de cubos para alojar elevadores dentro de las instalaciones del Senado de la República", pagados en la estimación número 1 con periodo de ejecución del 10 al 30 de noviembre de 2019.

La ASF detectó que no se acreditó dicho estudio y las memorias de cálculo correspondientes a los elevadores de Luis Pasteur, Hemiciclo Norte y Patio Madrid, y en su lugar se proporcionaron las memorias de cálculo elaboradas con el contrato de servicios SERV/DGRMSG/099/05/16 cuya fecha indicada es del 24 de mayo de 2016, relacionadas con la Elaboración de 3 Proyectos Ejecutivos para Intervención Arquitectónica del Edificio de la Nueva Sede del Senado de la República, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.