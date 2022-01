Revelan presión en caso Maru Campos

El juez penal Uriel Samuel Mendoza Rodríguez presuntamente habría sido presionado por la anterior administración estatal de Javier Corral (PAN) para vincular a proceso a la ahora gobernadora María Eugenia Campos Galván, según reveló el propio juzgador.

Mendoza Rodríguez vinculó a proceso, en abril del año pasado, a la ahora gobernadora Maru Campos, por el caso de la llamada Nómina secreta del exmandatario priista César Duarte.

De acuerdo con una entrevista publicada por El Diario de Chihuahua, el juez penal reconoció que fue presionado por el Poder Ejecutivo y la Secretaría General de Gobierno de Javier Corral para tomar dicha acción en contra de la gobernadora, quien en aquel tiempo era precandidata del PAN al cargo.

"Había muchos intereses en el proceso, se puede decir así, y eso es un hecho, no es una apreciación personal, es una cuestión de índole pública sabida por todos.

"Le mentiría si no le dijera que hubo acercamientos y algunas llamadas tratando de influenciar el sentido de la resolución de personas relacionadas con la Secretaría de Gobierno", mencionó Mendoza Rodríguez a El Diario de Chihuahua.

Indicó que, además de los intereses del Ejecutivo estatal, también hubo partidos políticos que participaron en la presión, incluso de manera física, ya que estuvieron en la sede del Judicial.

Condenan presión

Las declaraciones del juzgador han levantado varias reacciones en diversos sectores en el estado y entre panistas.

El ahora secretario general de gabinete en Chihuahua, Luis Serrato, comentó que las declaraciones realizadas por el juez son hechos que ya se sospechaban e incluso ya se sabían.

"A mí personalmente, como delegado del CEN [del PAN en Chihuahua], el exgobernador [Javier Corral], aquí arriba cenando [en el Palacio de Gobierno], en el salón 25 de Marzo, sentado él a mi izquierda, me dijo que esto iba a ocurrir. Él me dijo que a Maru Campos la iban a vincular a proceso, como si en sus manos estuviera que eso pasara.

"Incluso hizo referencia a una anécdota: ´Si a Josefina Vázquez Mota, con un periodicazo la lograron fregar, imagínate lo que va a pasar con Maru Campos vinculada a proceso´", explicó Luis Serrato.

El funcionario añadió que lo que hoy queda claro es que se trató de una persecución política en contra de Campos Galván.

"Hoy la verdad se hizo pública. Hoy quedó claro algo que, como insisto, muchos sospechábamos con certeza, porque no sólo me lo dijo a mí, se lo dijo a empresarios, medios de comunicación, a actores de diversos partidos.

"Hoy sólo fue una confirmación de algo que muchos teníamos conocimiento", añadió.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial estatal, Myriam Hernández, señaló que no ha hablado con el juez que denunció dicha situación, pero dijo que no son admisibles las intromisiones entre Poderes, por lo cual se revisará dicha situación.

Ante esta situación, Marko Cortés, líder nacional del PAN, mostró su apoyo a la gobernadora de Chihuahua en su cuenta oficial de Twitter.

"Mi querida gobernadora Maru Campos Galván, todo nuestro respaldo, sabemos de tu integridad, honestidad y fuerza ante la violencia política que viviste", escribió el dirigente panista.

También el exsenador panista Javier Lozano se refirió en redes sociales al caso:

"Vaya, vaya. Las cosas de las que se entera uno... Comienza a salir la verdad sobre la fallida y perversa persecución política de Javier Corral contra Maru Campos en Chihuahua".

Uriel Samuel Mendoza imparte en Chihuahua desde febrero de 2020, cuando fue nombrado juez definitivo en materia penal por el Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua.

Fue durante el año pasado cuando dictó vinculación a proceso a Maru Campos Galván, a María Ávila Serna y a Rodrigo de la Rosa Ramírez por el presunto delito de cohecho pasivo dentro de la causa penal 2821/2020.