Reventa de boletos de BTS en CDMX dispara precios

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- La euforia por los boletos de BTS continúa tras los sold out registrados durante las preventas de sus conciertos en la Ciudad de México. En medio del entusiasmo por el regreso del grupo, los precios en el mercado de reventa ya alcanzan cifras que llegan hasta los 122 mil pesos mexicanos.

Las entradas para los tres conciertos programados en el Estadio GNP se agotaron en aproximadamente 75 minutos, situación que dejó a miles de fans sin boleto durante esta etapa.

Mientras algunos seguidores celebraron en redes sociales haber conseguido entradas entre risas y lágrimas, muchos otros continúan en la búsqueda de un ticket para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

En plataformas de reventa establecidas como Viagogo, los precios más bajos rondan los 10 mil pesos para zonas alejadas del escenario, mientras que los lugares más cercanos superan los 122 mil pesos.

Además, en redes sociales como Facebook y X también circulan anuncios que ofrecen boletos a costos aparentemente menores. Sin embargo, aceptar este tipo de tratos representa un riesgo mayor, ya que al preguntar por qué entradas de zonas como Naranja B se venden entre 6 y 7 mil pesos, algunos vendedores solo responden que cuentan con "conexiones", lo que ha encendido alertas entre los fans por posibles fraudes.

¿Todavía hay boletos para BTS en CDMX?

Pese a que las preventas de los tres conciertos de BTS en la Ciudad de México se marcaron como agotadas, aún hay una oportunidad para quienes no lograron comprar entradas.

La venta general se llevará a cabo este sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, cuando se liberará el resto de los boletos que no fueron puestos en circulación durante las preventas.