Ricardo Anaya alerta de "una nueva trampa" en el Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Anaya, excandidato presidencial, celebró la multitudinaria participación de los ciudadanos en la concentración de este domingo 26, para manifestarse a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra del plan B aprobado por Morena en el Congreso.

A través de un nuevo video, Anaya hizo hincapié en que los ciudadanos no solo llenaron el Zócalo, "el corazón de México", sino las principales plazas de numerosas ciudades del interior del país y también del extranjero porque "la patria se lleva dentro dondequiera que uno va".

El excandidato presidencial panista alertó sobre "otra trampa" del plan B: "Trampa justamente diseñada para dificultar el voto electrónico de los millones de mexicanas y mexicanos que actualmente viven fuera", y que consiste en reducir "al mínimo los plazos" para registrarse y poder votar, porque "los de Morena saben que muchos de esos mexicanos no votarían por ellos".

Apareció una nueva trampa en el Plan B: AMLO quiere dificultar el voto en el exterior. Si eres uno de los MILLONES que vive fuera o conoces a alguien y quieres ayudar a parar la destrucción, déjame un mensaje y te hago llegar la información. Queda poco tiempo. Por favor comparte. pic.twitter.com/XgVYGKn83n — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 27, 2023

Tras recordar la importancia de que los millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país por distintas razones y puedan ejercer su derecho al voto, Anaya explicó que en 2024, por primera vez en la historia, los mexicanos residentes en el extranjero podrán emitir su voto de manera electrónica, desde su celular, tableta o computadora."Entonces, si tú eres uno de esos millones de mexicanas y mexicanos que actualmente vive fuera o si conoces a alguien que vive fuera y realmente te preocupa la manera en la que López Obrador y Morena están destruyendo a México, entonces este mensaje es importante", dijo Anaya."Mira, si tú estás fuera de México buscando un mejor futuro para ti y para tu familia, pero llevas la patria dentro y te interesa lo que está pasando en México; si crees que Morena está destruyendo al país y quieres ayudar a México, mándame un mensaje privado o déjame un comentario, y personalmente me comprometo a entrar en contacto contigo para hacerte llegar toda la información que necesitas para poder votar desde tu computadora o desde tu teléfono en la próxima elección presidencial", señaló.La buena noticia, puntualizó, es que los ciudadanos están a tiempo de organizarse desde ahora."Así como ayer los ciudadanos libres le pidieron a la Suprema Corte que defienda la certeza de nuestro voto, a nosotros nos toca también defenderlo, votando, participando. Porque quejarse y no hacer nada no lleva a ninguna parte", indicó.Finalmente aseveró que "si la democracia sobrevive en México será porque los mexicanos de todas partes estuvimos dispuestos a defenderla".