Ricardo Anaya celebra reunión de AMLO con Biden y Trudeau

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, celebró la reciente reunión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, en la ciudad de Washington.

El panista sostuvo que ese tipo de encuentros son muy importantes para fortalecer las relaciones bilaterales, "lo malo es que solo le tomó a López Obrador medio sexenio darse cuenta", aunque señaló que "más vale tarde que nunca".

Anaya Cortés argumentó que el mundo está cambiando rápido y nuestro futuro está volteando hacia arriba, "acelerando nuestra integración con la economía más grande del mundo".

"Los datos son elocuentes: En casi todo Estados Unidos el salario mínimo equivale a unos 1,600 pesos diarios. Hacia allá tenemos que voltear. El camino no es imitar a Cuba o a Venezuela, países que han sido condenados a la pobreza por gobiernos impresentables. Por el contrario, los millones de migrantes mexicanos que están en Estados Unidos merecen nuestra admiración y todo nuestro apoyo", indicó.

Recordó que México tiene acuerdos comerciales con 46 países, por lo que le damos a nuestra región el trampolín perfecto para exportar productos terminados.

"Al tener tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, podríamos abastecerlos con los insumos que hoy se encuentran atorados en barcos que vienen de lejos y que no se pueden descargar en los puertos del Pacífico. Vean nomás cómo está el puerto de Los Ángeles", puntualizó.

Ricardo Anaya, enfatizó en que tenemos que aprovechar que "estamos en una posición privilegiada" para atraer a las cadenas de valor que quieren salirse de China para acercarse a Estados Unidos, y así acortar tiempos de entrega y reducir el impacto sobre el medio ambiente.

"Por tanto, si aprovechamos para mejorar nuestro sistema educativo, para capacitar mejor a nuestros trabajadores, para graduar a más ingenieros en nuestras universidades, si invertimos en mejor infraestructura -en puertos, aeropuertos, carreteras, internet de alta velocidad- el futuro es nuestro", dijo.

Pese a ello, advirtió que si por el contrario, lo que se quiere es "matar de tajo todo nuestro potencial futuro", solo tenemos que hacer una cosa; hacer que la electricidad sea cara, sucia e inaccesible.

"Si lo que queremos es darle la espalda a ese futuro brillante, eso se logra aprobando la reforma eléctrica de Bartlett y López Obrador. Por tanto, hace un enérgico llamado a no cometer ese error", indicó.

Anaya Cortés insistió en que en México tenemos todo para salir adelante, pero para lograrlo, "tenemos que empezar a ver hacia el futuro y olvidarnos de regresar al pasado. Hay un México ganador del que todos podemos ser parte. Hagamos al país tan grande como nuestros sueños".