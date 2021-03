Ricardo Anaya critica el cierre de fronteras con EU

En un nuevo video el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, criticó la decisión del gobierno de México por el cierre de fronteras en el norte del país.

En esta ocasión Anaya viajó a Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde sostuvo encuentros con algunos habitantes, quienes expresaron que su vida se ha visto afectada por el cierre de la frontera con Estados Unidos.

"¿A estas alturas se les ocurre que la solución es cerrar las fronteras? La gente del norte ya no aguanta más. Su vida depende del libre tránsito entre México y Estados Unidos", dice el texto que acompaña su nuevo material.

"El gobierno en la Ciudad de México no entiende que cuando vives en Juárez, tu vida está relacionada con El Paso, para el gobierno no es prioridad la negociación con Estados Unidos para reabrir las fronteras", dice Ricardo Anaya.

En su nuevo material, el excandidato presidencial urgió a López Obrador a que asuma como máxima prioridad la reapertura de la frontera con Estados Unidos para que mejore la calidad de vida de la gente.

"Urge que López Obrador entienda que lo que pasa en otros países afecta la vida de la gente en México, es fundamental que el gobierno asuma como prioridad máxima la reapertura de la frontera con Estados Unidos para que mejore la calidad de vida de la gente".