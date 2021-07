Ricardo Gallardo asistirá a cónclave del PT

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett y el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo asistirán a un cónclave a puerta cerrada con senadores y diputados federales del Partido del Trabajo (PT).

Previo a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el cual se votará la realización de un periodo extraordinario para aplazar la entrada en vigor de la ley outsourcing y ratificar a los titulares de Hacienda y de la Función Pública.

Sin embargo, se dejó fuera el juicio de procedencia del diputado del PT, Mauricio Toledo, acusado e investigado por la fiscalía capitalina por enriquecimiento ilícito. La presencia de Manuel Bartlett, ex senador del PT fue confirmada por la bancada de ese partido, pero no aclararon el motivo.

En la última sesión de la Comisión Permanente, la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum (PT) expuso que su bancada no acompañará la propuesta para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, pues se trata de un proceso "plagado de irregularidades, que busca consumar la venganza política mediante el uso faccioso de las instituciones", ello en alusión al desafuero de Toledo.