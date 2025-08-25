Ricardo Monreal confirma: PAN presidirá Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, zanjó las especulaciones sobre una posible intentona de su grupo parlamentarios para repetir en la presidencia del recinto legislativo de San Lázaro.

En conferencia de prensa, el líder guinda aclaró que su bancada respetará el acuerdo fundacional pactado de buena voluntad al inicio de la legislatura.

"Vamos a respetar el acuerdo fundacional. Yo siempre dije que se va a respetar la ley y tenemos a una Presidenta demócrata, la Presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer demócrata que siempre pone por encima el cumplimiento de la ley a cualquier otra situación, y nosotros en el congreso siempre ponemos por encima del cumplimiento de la ley", declaró.

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó en su columna Bajo Reserva Exprés que el Partido Acción Nacional (PAN) ya definió quién será su propuesta para presidir la mesa directiva.

El anuncio oficial se realizará el próximo 27 de agosto en la reunión plenaria de la bancada albiazul, en la que se prevé que le levanten la mano a la diputada Kenia López Rabadán.

El ser cuestionado sobre ello, Monreal Ávila puntualizó que su opinión sobre Kenia es "positiva", y agregó que su sentimiento hacia dicha legisladora es de respeto.

"Yo tengo opinión positiva de todos los diputados, como Presidente de la Junta de Coordinación Política no me queda, ni tampoco me está dado hablar mal de alguno de ellos, a ella la respeto, la respeto mucho", concluyó.