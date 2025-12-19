Ricardo Salinas Pliego busca cerrar capítulo con el SAT en enero 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su adeudo fiscal que deberá pagar en enero, y dijo que su objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno.

"Por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva", publicó en su cuenta de X.

De acuerdo con el dueño de Grupo Salinas, lo más prudente y responsable de parte de la firma es "esperar a enero, a que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo de 31 mil millones de pesos y nos entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan".

Agrega que solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, "cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salinas Pliego dijo que hay voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente correspondan, la cual siempre ha existido y se demuestra con la entrega al fisco de más de 285 mil millones de pesos durante el periodo que abarca esta disputa.

Refirió que es solo con respecto a las pérdidas fiscales durante los periodos del 2008 al 2013, que los jueces determinaron como improcedentes, donde tienen diferencias.

"En particular con respecto a los recargos y actualizaciones que se han planteado porque una parte relevante de esos montos extra deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad que nos condujeron a la controversia y al litigio, situación que además se ha visto prolongada por los tiempos del sistema judicial", explicó.