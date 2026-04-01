Roberto Velasco, experto en las relaciones con EEUU, será el nuevo canciller de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el miércoles el relevo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores que quedará a cargo del hasta ahora subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, considerado uno de los mayores conocedores de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores

El hasta hoy canciller Juan Ramón de la Fuente, un psiquiatra de 74 años y mano derecha de la presidenta desde que ganó las elecciones, solicitó su cese por motivos de salud después de haber pasado por una cirugía a finales del año pasado, indicó la mandataria en un mensaje en la red social X.

Durante esas semanas fue Velasco quien estuvo a cargo del departamento. Su nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.

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El joven abogado con maestría en Políticas Públicas en Chicago lleva seis años al frente de las relaciones de México con América del Norte, primero como director general y luego como subsecretario y es uno de los grandes conocedores de los entresijos técnicos de las relaciones bilaterales con Estados Unidos en todos sus ámbitos.

Experiencia y trayectoria de Roberto Velasco

Durante estos años tuvo que manejar las relaciones con la primera administración de Donald Trump y ha encabezado múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales sobre seguridad, movilidad humana, economía, frontera o gestión de aguas compartidas.

Cuando Trump regresó al poder, fue mano derecha de De la Fuente en un periodo de relaciones turbulentas entre los dos países.

Previamente, Velasco había sido vocero de Marcelo Ebrard, actual titular de Economía, cuando éste fue el jefe de la diplomacia mexicana durante la primera parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De la Fuente era conocido por su discreción y sus habilidades como negociador. Acompañó a Sheinbaum durante todo el periodo de transición, recibió a los enviados del entonces presidente estadounidense Joe Biden y ya como canciller —desde octubre de 2024— se encargó de preparar a toda la red consular estadounidense para las deportaciones anunciadas por Trump.

Cuando el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 se convirtió en pieza clave de las negociaciones con su administración, siempre con un perfil muy alejado de los focos y totalmente alineado con Sheinbaum en cuanto a mantener la cautela ante los intempestivos mensajes de Trump en redes. En septiembre recibió en Ciudad de México al secretario de Estado Marco Rubio.