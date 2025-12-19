Rocha Cantú se le fugó a la FGR de Gertz Manero

Ciudad de México.- El empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, engañó por lo menos en seis ocasiones a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabezaba Alejandro Gertz Manero, para concederle el criterio de oportunidad y que fuera testigo colaborador.

Según la nueva orden de aprehensión que se giró contra Rocha Cantú el 15 de diciembre pasado, se describe que primero se le canceló la primera orden de captura (emitida el pasado 15 de noviembre) a cambio de que fuera testigo colaborador; luego ofreció proporcionar información de la organización criminal que encabezaba y no ocurrió.

El hoy prófugo de la justicia no se presentó a comparecer en dos ocasiones ante la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FEMDO, argumentando que su seguridad había sido vulnerada, por lo que solicitó una videoconferencia, que le fue negada.

Además, el empresario dijo tener domicilios en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, y cuando fueron a buscarlo los agentes de la Fiscalía General de la República, detectaron que nunca pernoctó ahí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por todo esto, a 24 días de habérsele otorgado el criterio de oportunidad éste le fue retirado y a partir del 15 de diciembre está prófugo y se desconoce su paradero.

Rocha Cantú, originario de Monterrey, Nuevo León, está relacionado en el entramado de una organización criminal integrada por nueve personas.