logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Fotogalería

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rosa Icela revisa junto al gobernador Ramírez Bedolla Plan Michoacán

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, se intensifican las acciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 02:59 p.m.
A
Rosa Icela revisa junto al gobernador Ramírez Bedolla Plan Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que da seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La secretaria de Gobernación sostuvo un encuentro virtual este viernes 21 de noviembre con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con distintas personas funcionarias para revisar el Plan Michoacán.

Informó además que en el encuentro estuvieron transportistas para avanzar en el proyecto del Metrobús de Morelia.

"También anunciamos que a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán", destacó Rosa Icela Rodríguez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El gobernador Bedolla celebró el respaldo del Gobierno de México para la ejecución del Metrobús, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rosa Icela revisa junto al gobernador Ramírez Bedolla Plan Michoacán
Rosa Icela revisa junto al gobernador Ramírez Bedolla Plan Michoacán

Rosa Icela revisa junto al gobernador Ramírez Bedolla Plan Michoacán

SLP

El Universal

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, se intensifican las acciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Profepa denuncia tráfico ilegal de 774 tortugas como cosméticos
Profepa denuncia tráfico ilegal de 774 tortugas como cosméticos

Profepa denuncia tráfico ilegal de 774 tortugas como cosméticos

SLP

El Universal

El tráfico ilegal de tortugas disfrazadas como cosméticos ha sido denunciado como un delito contra la biodiversidad y el medio ambiente.

Convocan a marcha feminista por el 25N en CDMX
Convocan a marcha feminista por el 25N en CDMX

Convocan a marcha feminista por el 25N en CDMX

SLP

El Universal

Solidaridad internacional en marcha feminista por la violencia y genocidio

Sheinbaum asegura diálogo ante mega paro de transportistas y productores
Sheinbaum asegura diálogo ante mega paro de transportistas y productores

Sheinbaum asegura diálogo ante mega paro de transportistas y productores

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo responde al llamado de paro de transportistas y productores en México