Rosa Icela revisa junto al gobernador Ramírez Bedolla Plan Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que da seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La secretaria de Gobernación sostuvo un encuentro virtual este viernes 21 de noviembre con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con distintas personas funcionarias para revisar el Plan Michoacán.

Informó además que en el encuentro estuvieron transportistas para avanzar en el proyecto del Metrobús de Morelia.

"También anunciamos que a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán", destacó Rosa Icela Rodríguez.

El gobernador Bedolla celebró el respaldo del Gobierno de México para la ejecución del Metrobús, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.