Rosa Icela revisa junto al gobernador Ramírez Bedolla Plan Michoacán
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, se intensifican las acciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que da seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La secretaria de Gobernación sostuvo un encuentro virtual este viernes 21 de noviembre con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con distintas personas funcionarias para revisar el Plan Michoacán.
Informó además que en el encuentro estuvieron transportistas para avanzar en el proyecto del Metrobús de Morelia.
"También anunciamos que a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán", destacó Rosa Icela Rodríguez.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El gobernador Bedolla celebró el respaldo del Gobierno de México para la ejecución del Metrobús, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Rosa Icela revisa junto al gobernador Ramírez Bedolla Plan Michoacán
El Universal
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, se intensifican las acciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Profepa denuncia tráfico ilegal de 774 tortugas como cosméticos
El Universal
El tráfico ilegal de tortugas disfrazadas como cosméticos ha sido denunciado como un delito contra la biodiversidad y el medio ambiente.
Convocan a marcha feminista por el 25N en CDMX
El Universal
Solidaridad internacional en marcha feminista por la violencia y genocidio