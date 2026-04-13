Rubén Rocha llama a mantener la fe en rescate minero en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- "No hay que perder nunca la fe", expresó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ante el rescate del último minero de la mina de Santa Fe.

Acciones de la autoridad en rescate minero

Tras salir de una reunión de Palacio Nacional para revisar el apoyo a los agricultores ante el precio del maíz, Rocha indicó que se usa maquinaria pesada ante "tapones" de lodo y aseveró que hay oxígeno en el área.

Apuntó que es un trabajo "muy interesante, muy entregado y muy humano" el que realizan las autoridades con cálculos.

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"Se está trabajando ahorita sobre la base de la vía que orientaron desde el principio, cuando sucedió el evento. En ese momento el que nos queda pendiente, él iba acompañado porque era supervisor, iba en un racer.

"Entonces estás buscando los lugares donde lo vieron por último y en razón de eso, vas abriendo los túneles de la mina con procedimiento diverso; sacando el agua, se metió una bomba eléctrica que desaguó, que fue lo posible para sacar al último (minero) que salió (Francisco Zapata)", explicó.

Agregó que se tiene un objetivo: "De que en tal punto pudiera estar por tales circunstancias el que nos falta y entonces se traza cuántas horas hay que trabajar para ese punto".

¿Qué declararon sobre apoyo a agricultores?

Rocha asiste a Palacio Nacional

Sobre la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con autoridades federales para revisar el apoyo a los agricultores ante el precio del maíz, Rocha Moya señaló que se trabaja en hacer los cálculos.

"Cuánto pone la federación, cuánto ponemos nosotros, se están haciendo los cálculos de cuánto podemos ofertar a los productores. Pero tenemos que dar dinero, en eso estamos.

"A todos les vamos a dar apoyo, pero estamos viendo cómo, que todo mundo tenga un apoyo sin considerar cuál sea este, siempre y cuando se calcule con base a la necesidad de los costos de producción", dijo.

Descarta que dispare el precio de la tortilla

Al asegurar que el precio del maíz está muy bajo, descartó el sinaloense que se dispare el precio de la tortilla.

"Lo que estamos haciendo nosotros es el esfuerzo de cómo le mejoramos nosotros el precio a los productores, pero como nunca está el precio bajo", comentó.

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, indicó que se atiende a los productores del campo.

"Soy una convencida que tenemos que apoyar a nuestros productores y que tenemos que llegar a un mejor sistema de ordenamiento de la producción y de la comercialización del país. Tenemos que regresar a un ordenamiento que permita al agricultor, desde que se abra, a ver cuánto va a recibir por su producción", declaró.