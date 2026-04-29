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Rubén Rocha Moya: tranquilo ante acusaciones en Estados Unidos

El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que no ha recibido notificación oficial sobre cancelación de su visa.

Por El Universal

Abril 29, 2026 08:01 p.m.
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Rubén Rocha Moya: tranquilo ante acusaciones en Estados Unidos

CULIACÁN, Sin., abril 29 (EL UNIVERSAL).- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, afirmó que está tranquilo y que no va a pasar nada, por lo que va a seguir con su agenda de trabajo y, sobre el tema de su visa, precisó que no ha recibido ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que está cancelada.

Rubén Rocha Moya mantiene su agenda pese a acusaciones

Al salir de sus oficinas del Palacio de Gobierno en su camioneta, el ejecutivo estatal dio breves respuestas a los cuestionamientos sobre las acusaciones que pesan en su contra y de varios funcionarios y exfuncionarios en los Estados Unidos; aclaró que ya habló con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Funcionarios de Sinaloa involucrados en acusaciones en EU

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Precisó que va a continuar en el estado, con su agenda de trabajo, ya que se siente tranquilo y espera que las instancias aclaren y resuelvan este caso, en el que lo acusan a él y a nueve personas más, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el cual, por cierto, acudió a una reunión en Palacio de Gobierno.

Rocha Moya, sereno, indicó que se va a resolver este problema, por lo que no piensa cambiar en su agenda, sin dar mayores detalles sobre la conversación que tuvo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

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