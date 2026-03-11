Salgado Macedonio advierte 'muro de la traición' a PT y PVEM

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El senador

advirtió que los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) quedarán en el "

" por votar en contra de lapropuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum."Yo creo que ahí se pondrá en el[...] Imagínate venir juntos con, con ideales, luchando por la, y luego de repente, cuando ven que viene la, le dan para atrás", afirmó al ser cuestionado sobre la postura de los partidosdel oficialismo.En entrevista de medios, el legislador dijo quedebe ya "" de losy de los "usos y costumbres", para corregir prácticas dentro de la vida política del movimiento.El legislador morenista sostuvo que el rechazo de losa la iniciativa presidencial confirma unacon losdel movimiento que encabeza, porque eso es dar la espalda a los ideales de la CuartaPara Salgado Macedonio, el actual sistema representa unque beneficia ay a dirigentes que obtienen cargos sin ganar elecciones."¿Quién quiere unaen una? Eso es unde la falsamente llamada democracia", sostuvo.Además, acusó que detrás de laa la reforma electoral podría habery políticos, pero advirtió que "se les va a acabar el, el dineral que reciben los partidos es una millonada".-----Noroña rechaza calificar comopostura deEn contraste, el senador, entrevistado por separado,calificar comola postura del PT y del PVEM, y advirtió que atacar a lospodría debilitar alrumbo a los próximos procesos electorales."Vamos a ir juntos en. ¿Para qué lastimamos a nuestrosendilgándoles calificativos que además no aplican?", cuestionó.La también morenistasostuvo que lasson normales dentro de unay defendió el derecho de cada partido a fijar su postura."Ellos son un ente diferente a, tienen sus intereses y sus estatutos. Están en todo su derecho de decidir si apoyan o no", reconoció.Por su parte, el senador, también de la bancada guinda, afirmó que el movimiento debe mantenersey abierto a quienes compartan su objetivo central, que es consolidar unque garantice derechos para todas y todos los mexicanos.