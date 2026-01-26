Salinas Pliego ya está negociando forma de pagar al SAT: Sheinbaum

Ricardo Salinas Pliego no pagó el viernes, cuando se le venció el plazo para liquidar 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales.

El equipo del empresario mexicano está negociando con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los descuentos contemplados en la Ley, informó esta mañana la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Así lo plantearon también desde el viernes "Los Periodistas", programa de SinEmbargo Al Aire.

La mandataria confió en que esta semana quede el pago de Grupo Salinas, luego de que se les de a conocer los descuentos a los que por ley tienen derecho.

