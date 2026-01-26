logo pulso
Salinas Pliego ya está negociando forma de pagar al SAT: Sheinbaum

Abogados del empresario acudieron el jueves pasado para "expresar su deseo de pagar"

Por SinEmbargo.mx

Enero 26, 2026 09:40 a.m.
A
Ricardo Salinas Pliego - Claudia Sheinbaum/Fotos: Archivo

Ricardo Salinas Pliego - Claudia Sheinbaum/Fotos: Archivo

Ricardo Salinas Pliego no pagó el viernes, cuando se le venció el plazo para liquidar 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales.

El equipo del empresario mexicano está negociando con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los descuentos contemplados en la Ley, informó esta mañana la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Así lo plantearon también desde el viernes "Los Periodistas", programa de SinEmbargo Al Aire. 

La mandataria confió en que esta semana quede el pago de Grupo Salinas, luego de que se les de a conocer los descuentos a los que por ley tienen derecho. 

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando

Venció el plazo que le hubiera permitido acceder a un descuento de hasta

