Salud reporta 99% de avance en compra consolidada de medicamentos

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se han adquirido 99% de los medicamentos solicitados en la compra consolidada 2025-2026, por 297 mil millones de pesos, lo que representa 4 mil 194 millones de piezas.

"Al 30 de septiembre de 2025, se han contratado 3 mil 135 claves de fármacos e insumos médicos, para un total de 4 mil 194 millones de piezas, con un costo de 297 mil millones de pesos, lo que representa 99% del volumen solicitado para 2025-2026, e implica, hasta el momento, un abasto de mil 289 millones de piezas", puntualizó.

El funcionario federal compareció este viernes ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, junto con los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch; y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

En cuanto a los medicamentos que no se adquirieron en la compra consolidada 2025-2026, por las empresas que incumplieron en la entrega, el director general del ISSSTE anunció que las instituciones de salud solicitarán realizar la compra directa para reponer las claves que no se obtuvieron.

"En nuestro caso, de varios compañeros también, aquí en la mesa de reuniones con los proveedores morosos que está pasando, los citamos para que entregue los medicamentos; luego, en el caso de algunas claves que podamos conseguir más fácilmente, solicitar la desconsolidación de la compra consolidada para entrar en negociación directa", expresó Batres.

El titular del ISSSTE dijo que también se utilizarán las subastas inversas, donde los proveedores compitan para ofrecer el costo menor, y contratos con empresas locales.

"Más coordinación con Birmex y la Secretaría de Salud (Ssa) para hacer mesas de trabajo sobre los bloques más complejos de medicamento, también el ejercicio de subastas inversas para lograr los mejores precios, y hacer contratos con las empresas, compras locales y urgencia que se pueden hacer en el caso de medicamentos que no están a nivel central", explicó.

Al respecto, David Kershenobich detalló que, en la próxima compra consolidada de medicamentos, para 2027-2028, se planea adquirir 886 claves de medicamentos.

"Para la próxima compra de medicamentos se han identificado un total de 116 fármacos esenciales para atención primaria, y 515 de segundo y tercer nivel hospitalario, y 154 complementarios, esos son para quienes reciben alternativa en sus formas de tratamiento, en particular se ha elaborado una lista específica de 79 medicamentos oncológicos esenciales y 22 complementarios", explicó.

El titular de la Secretaría de Salud aseguró que "se ha alcanzado 96% de abasto en los últimos meses y se han registrado ahorros por más de 105 mil millones de pesos en la compra de medicamentos de patente y fuente única".

Y defendió el presupuesto aprobado para la Ssa para 2026, y dijo que no presenta recortes de recursos, sino reasignaciones. "No hay recortes en el presupuesto, lo que hay es una reasignación. ¿A dónde va el presupuesto? Porque no es nada más tengo más o tengo menos dinero, sino cómo lo voy a gastar efectivo, y dónde lo voy a poder hacer, entonces, el que tiene un mayor presupuesto, si lo vemos, son los institutos de alta especialidad, que tienen 12.4% de incremento", comentó.

Kershenobich aprovechó su comparecencia para solicitar el apoyo de los diputados federales para que se aprueben marcos legales que le permitan al gobierno federal impulsar la producción de vacunas y biotecnología.

"Sabemos que los retos son complejos, por eso solicitamos a esta soberanía su respaldo para consolidar las capacidades operativas y técnicas del sector salud, financiar políticas públicas basadas en evidencia y evaluables en resultados, aprobar marcos legales que garanticen innovación responsable y continuidad institucional, e impulsar la producción nacional de vacunas y biotecnología para reducir la dependencia externa", dijo.

En su turno, Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, expuso que la saturación en los servicios del instituto se debe a que se han afiliado a más trabajadores.

"Y por eso muchas veces también lo que se ve es un servicio de urgencias que está saturado en la noche. Lo que se ve en las redes es una persona con una receta rechazada. Lo que se ve y muchas veces también se magnifica es cuando algo falla, cuando algo se satura. Lo que no se cuenta es por qué ocurre esto. Y ocurre porque el IMSS cada vez atiende a más personas. En 2019 había 20.2 millones de trabajadores asegurados; al cierre del mes de octubre son 22.7 millones", dijo.

Alejandro Svarch, del IMSS-Bienestar, anunció que enviará a la Cámara de Diputados una propuesta para expedir la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado, que sustituyó al Insabi.

"Muy pronto llegará a esta Cámara la propuesta de Ley Orgánica de IMSS-Bienestar, pieza esencial para darle estabilidad jurídica a la institución y asegurar que no dependa de un gobierno, sino del Estado mexicano", manifestó.

El Dato

22.7 millones de asegurados atendió el IMSS al cierre del mes de octubre de 2025, cuando en 2019 le dio servicio a 20.2 millones de trabajadores.