Alertan a población por frente frío

Exhortan a familias a cuidar a niños y adultos mayores

Por Carmen Hernández

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
Alertan a población por frente frío

RIOVERDE. - Continuarán las bajas temperaturas este fin de semana, por lo que piden a la población no exponerse para evitar llegar a sufrir enfermedades respiratorias. 

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que la temporada invernal concluye en el mes de marzo, pero actualmente se están presentando bajas temperaturas, pese a que aún no inicia el Invierno.

Actualmente se está enfrentando el frente frío 12, es por ello que se recomienda a las familias que estén vigilando a niños y adultos mayores, que son los más propensos a enfermar con facilidad. 

Es necesario abrigarlos y protegerlos bien, no exponerlos a los cambios bruscos de temperatura.  Las bajas temperaturas continuarán, por lo que es necesario que los padres de familia estén al pendiente, para evitar que sus seres queridos enfermen.

SLP

Carmen Hernández

Exhortan a familias a cuidar a niños y adultos mayores

