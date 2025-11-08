Alertan a población por frente frío
Exhortan a familias a cuidar a niños y adultos mayores
RIOVERDE. - Continuarán las bajas temperaturas este fin de semana, por lo que piden a la población no exponerse para evitar llegar a sufrir enfermedades respiratorias.
El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que la temporada invernal concluye en el mes de marzo, pero actualmente se están presentando bajas temperaturas, pese a que aún no inicia el Invierno.
Actualmente se está enfrentando el frente frío 12, es por ello que se recomienda a las familias que estén vigilando a niños y adultos mayores, que son los más propensos a enfermar con facilidad.
Es necesario abrigarlos y protegerlos bien, no exponerlos a los cambios bruscos de temperatura. Las bajas temperaturas continuarán, por lo que es necesario que los padres de familia estén al pendiente, para evitar que sus seres queridos enfermen.
