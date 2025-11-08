Fue un éxito la Feria del Empleo

Ciudad Fernández.- Todo un éxito resultó la Feria del Empleo donde 112 personas lograron obtener una fuente de empleo con todas las prestaciones de ley, que empezarán a laborar a la brevedad posible.

La delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Zúñiga Sánchez, recordó que la jornada que se llevó a cabo donde participaron 18 empresas que ofrecían 250 vacantes en la Zona Media, dejó grandes satisfacciones al lograr obtener un trabajo personas que están desempleadas.

Señaló que se colocaron 112 personas tanto profesionistas como técnicos y operativos.

Las personas obtienen esta fuente laboral con todas las prestaciones de ley, mencionando la funcionaria que con este tipo de Ferias lo que se busca es que la mayoría de personas logren obtener un buen empleo, para que mejoren su calidad de vida.

