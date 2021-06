Samuel García recibe constancia como gobernador electo de NL

Al recibir su constancia como gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda afirmó que exigirá un mejor trato fiscal; pero no romperá la liga con la Federación, por lo que auguró, el presidente (Andrés Manuel López Obrador), "va a estar muy contento con el trabajo que vamos a hacer en los seis años como gobernador".

El joven político nuevoleonés, que abanderado por el partido Movimiento Ciudadano llegará con apenas 33 años de edad al puesto de mayor responsabilidad en el estado, confió que no tendrá dificultades para entenderse con el mandatario nacional, porque la Constitución es muy clara sobre las atribuciones de cada quien.

"No vamos a reventar la liga con la Federación", dijo García Sepúlveda; pero reiteró que sí exigirá al presidente López Obrador más recursos para el estado.

"Tenemos que ir de manera respetuosa con el gobierno federal, y desde aquí un afectuoso saludo y reconocimiento a (Rogelio) Ramírez de la O (próximo secretario de Hacienda), que va a tener en Nuevo León siempre puertas abiertas, bienvenidos los proyectos, bienvenidas las propuestas, y con eso vamos a buscar el nuevo convenio fiscal para el estado", señaló Samuel García.

García Sepúlveda, agradeció y dedicó su constancia como nuevo jefe del Ejecutivo estatal, a cada uno de los 786 mil votantes, especialmente los jóvenes que lo hicieron gobernador, así como a su esposa, su familia y a todo su equipo de campaña; pero asentó que ha terminado la campaña, los colores y las disputas entre partidos, pues desde ahora trabajará para todos los nuevoleoneses, de ahí que "no perderé ni un segundo en peleas ni en rencores".

Comentó que, con ese propósito, ya se ha reunido con algunos alcaldes electos como Cristina Díaz (PRI, Guadalupe), Daniel Carrillo (PAN, San Nicolás de los Garza), Luis Donaldo Colosio (MC, Monterrey", y Jesús Nava (PAN, Santa Catarina). Igualmente externó su respeto y admiración por sus adversarios en la contienda por la gubernatura, y los invitó a sumarse por el bien del estado.

Dijo saber sobre las graves crisis que enfrentará como mandatario estatal en materia económica, de salud, de seguridad y transporte, además de que, a partir de agosto, ha dicho el gobierno actual, empezarán los cortes de agua por el bajo nivel de las presas, ante lo cual, aseguró, dedicará las 24 horas de los siete días de la semana, de sus seis años de Gobierno para atender y resolver los problemas del estado.

El gobernador electo mencionó que llega de 33 años a dirigir Nuevo León, y pidió a quienes piensan que tiene otros planes, "no se confundan, seré gobernador de seis años 24/7 (24 horas de los siete días a la semana) para servir a Nuevo León", y en ese sentido aseguró, "no me van a ganar las tentaciones ni las ambiciones".

Rechazó por tanto que, en tres años, al igual que Jaime Rodríguez abandonó la gubernatura para irse como candidato presidencial en 2018, él vaya a buscar la primera magistratura del país en 2024. "No me comparen con El Bronco, el nuestro será un gobierno mucho mejor", reiteró García Sepúlveda.

Ofreció que trabajará para hacer el mejor gobierno en la historia del estado, pues lo que haga Nuevo León lo van a copiar en otros estados y va a sonar a nivel internacional, dijo García.

Agregó que no le preocupa contar con sólo seis o hasta siete de 42 diputados de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura local, pues declaró, "Bienvenido el equilibrio, el contrapeso y la división de poderes".

Aunque por momentos Samuel García se mostró cauto y conciliador ante la Federación en comparación con las posturas que sostuvo durante la campaña por la gubernatura, el gobernador electo, como en sus días de proselitismo electoral, volvió a decir que Nuevo León no mandará un solo metro cúbico de agua de la presa El Cuchillo para los agricultores del distrito 026 de Tamaulipas, para lo cual buscará que se revise el convenio entre los dos estados vecinos y la Comisión Nacional del Agua.

Ante la difícil situación financiera que enfrenta el estado, al haberse endeudado con Jaime Rodríguez en más de 20 mil millones de pesos, comentó Samuel García, "conozco a la perfección el diagnóstico y las soluciones", pues agregó que ha dedicado nueve años de su vida al tema financiero, fiscal y contable de Nuevo León.

Expuso que le ha pedido al tesorero estatal Carlos Garza, que le entregue un gobierno sin deuda a corto plazo, y ofreció que hará el gobierno más creativo que no se ha visto en México, "vamos a poner a los bancos a competir en Nuevo León".

Aquí no hay banco favorito, no hay banco padrino, señaló García Sepúlveda, y agregó que pondrá a estas instituciones a competir con las tasas, los rendimientos, y pedirá "que les bajen las comisiones a mis empleados, porque han abusado con tasas que nunca se debieron haber firmado".

Asimismo, dijo, "vamos a explorar nuevos mecanismos de reestructura de deuda, y vamos a ir a organismos financieros y bancos internacionales a adquirir financiamiento, y con eso, vamos a lograr una gran cantidad de liquidez".

Y si a eso se suma "que Samuel García no tiene padrinos, ni constructoras ni gente que le metió a la campaña, vamos a quitar mucho copete que hay en el presupuesto, muchos 15s, 20s y 30s por ciento, que no acababan en proyectos, sino en bolsas ajenas".

Por eso le puedo decir a Nuevo León que el tema financiero no va a ser excusa con Samuel García, para conseguir los recursos necesarios y solventarlos, en lo que logramos el convenio fiscal, y como sé que no será rápido el convenio fiscal, voy a estar seis años de gobernador para lograrlo", concluyó.

Acompañado en todo momento por su esposa Mariana Rodríguez, Samuel García fue vitoreado por cientos de seguidores que, en el exterior de la Comisión Estatal Electoral, esperaban a que recibiera su constancia como gobernador electo.

Posteriormente la pareja acudió a la Catedral de Monterrey, donde se casaron a finales de marzo de 2020, cuando fueron criticados porque ya habían empezado las medidas de restricción por la contingencia sanitaria derivada del Coronavirus.